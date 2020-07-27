經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：博港視一年內入「港版納指」

【明報專訊】今天是俗稱「港版納指」的「恒生科技指數」面世。上星期公布詳情後，引起了一陣討論，也令相關股份瘋炒了一天（就只是一天）。

已有不少人提出，恒指近年估值低殘，沒有最平只有更平，表現大落後，原因之一是欠缺科技股。很長時間恒指內只有騰訊（0700）一隻科技股，勉強計入聯想（0992）（已被剔出），甚至手機設備股之類。但中國是不是沒有科技公司？也不是。部分公司如阿里巴巴（9988），以前因為「同股不同權」而選擇在美國上市，現在不少已經回歸。恒指公司在諮詢後（時機掌握得不錯），決定「同股不同權」公司也可以加入恒指。變相就代表8月阿里巴巴、美團（3690）和小米（1810）可以入恒指。

比較有趣的是，幾年前恒指公司將中移動（0941）也加入國企指數，已令恒指和國指愈來愈相似。現在恒指有一堆科技股，但另外又搞一個港版納指，三者相似度頗高，難免令人認為像特餐常餐快餐般。當然有陰謀論是元祖的恒指將被邊緣化，大家拭目以待。

有產品配合 新指數自然炒旺

還記得2006年，中資金融股當炒，恒指公司也推出了「中資金融股指數」（俗稱「五行三保指數」）。金融海嘯後，中資金融股表現不振，自然就無人再提此指數。希望港版納指不要重蹈覆轍。

前景方面，香港投資者及媒體，是「輸打贏要」的常客。科技股近幾年升個不停，當然就怪罪恒指為何不納入，給我科技股，不要銀行地產。但萬一不幸地科技股之後大瀉，又會有人說給我穩陣的銀行地產，不要估值極貴的泡沫科技股。指數成功與否，就看科技股是否生性——這點小弟仍是較樂觀，未來幾年科技股應仍能跑贏舊經濟股。

另一重點是，到底有否產品配合？否則，即使媒體日日報港版納指屢創新高，和投資者有何關係？恒指國指有大量產品配合，ETF、期貨、窩輪、牛熊證，任君選擇。買入港版納指的目的，就像餐廳套餐內八道菜，你卻只想要某幾道。若有ETF或其他被動基金追蹤此指數，自然會炒旺。到時小弟會再寫文，教大家如何捕捉機會（同文陸振球兄稱之為「打劫」指數基金，十分貼切）。

投資者十分現實，定會比較港版和正版。那港版納指和正版相比如何？數目上當然不能相比，正版2000多隻，港版30隻。比質素又如何？小弟認為是像「十三張」一樣：打頭陣的，正版有FAAMG，我們有ATMX（阿里、騰訊、美團、小米），市值當然不及，但也算竹門對竹門。可是再到「二道」和尾門，正版就完勝港版了。正如同文周顯所言，現在港版納指納入30隻股票，有點勉強。排到最尾的如易鑫（2858），市值才126億元。

那誰可以成為港版納指新貴？小弟認為think big，相信愛股王維基的香港電視（1137），一年半載內可望打入指數。若真的成事，記住小弟是全香港第一個說的。讀者可能說這想法瘋狂，但香港電視現在市值已64億元，成交額也比易鑫為多。其他不變的話，香港電視只要升一個開，就夠資格進入港版納指。

科技巨企上市 或推高指數門檻

港視升一倍，是否天方夜譚？未必。公司早前已發盈喜，半年賺9000萬元，但相信盈利都是在第二季賺回來，下年全年盈利突破3億元，也不出奇。120億元市值，約等於40倍市盈率，當然不廉宜，但並非不可能。

公司當然是近期疫情再爆發的受惠股。此外，內子也提到港視最近上調了免運費門檻，也就是變相加價，明顯地公司的生意好到應接不暇。唯一要留意的是，8月中期業績後，公司會否再配新股？這對股價可能是壓力，但對市值卻很大機會有幫助！（因為股數多了）

當然了，另一問題是，指數的門檻往往愈來愈高。巨無霸如螞蟻集團、字節跳動、滴滴等等來香港上市後，必然會踢走榜末的公司。所以就看看是港視升得快，還是巨企上得快。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

上 / 下一篇新聞

食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」
食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」
加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租
加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租
領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈
領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈
港航債延遲付息 息率加5厘
港航債延遲付息 息率加5厘
首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場
首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場
恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持
恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持
2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓
2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓
僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追
僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追
宏利：保險代理價值不能被取代 應用科技便利代理銷售
宏利：保險代理價值不能被取代 應用科技便利代理銷售
本地客佔比增 紓緩疫情影響
本地客佔比增 紓緩疫情影響
貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票
貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票
濟豐：「618」網購促銷有助生意
濟豐：「618」網購促銷有助生意
施羅德：看好TMT及內房債
施羅德：看好TMT及內房債
立德教育今起招股 入場費約2626元
立德教育今起招股 入場費約2626元
AI機械人 自動收集水上垃圾
AI機械人 自動收集水上垃圾
多次比賽贏獎金 暫未擬引入投資者
多次比賽贏獎金 暫未擬引入投資者
張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破
張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破
余淑穎：買樓收租 納米樓非首選
余淑穎：買樓收租 納米樓非首選
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：蘋果概念刺激 舜宇購23204
金子：蘋果概念刺激 舜宇購23204
張兆聰：中石油趁低收集 博日後炒作
張兆聰：中石油趁低收集 博日後炒作
蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區
蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區
潘啓才：新股投機有法
潘啓才：新股投機有法
陳大為：短中線看利率變化 長線看大局
陳大為：短中線看利率變化 長線看大局
指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股
指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股
沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？
沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？
蘇沛豐：管網公司購資產 利好燃氣分銷商
蘇沛豐：管網公司購資產 利好燃氣分銷商
陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險
陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險
陸振球：世界不再和平 應揸實金傍身？
陸振球：世界不再和平 應揸實金傍身？
林少陽：科技股降溫 可逢低收集
林少陽：科技股降溫 可逢低收集
技術取勝：平保處上升軌之上
技術取勝：平保處上升軌之上
潘迪藍：美元崩潰徵兆 投資環境或大變
潘迪藍：美元崩潰徵兆 投資環境或大變
李順威：科技股縱調整 未至拖累大市
李順威：科技股縱調整 未至拖累大市
劉思明：碧桂園服務心動趁低吸
劉思明：碧桂園服務心動趁低吸
何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683
何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683
瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉
瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉
摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里
摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里
周顯：對付澳門的軟與硬
周顯：對付澳門的軟與硬
何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高
何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高
張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多
張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多
王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火
王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火
曾淵滄：中美互關領館 毋須過慮
曾淵滄：中美互關領館 毋須過慮
湯文亮：垂死雄獅的禱文
湯文亮：垂死雄獅的禱文
陳永傑：美擴基建兼放水利港樓
陳永傑：美擴基建兼放水利港樓
廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？
廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？
布少明：樓價穩 租金受壓
布少明：樓價穩 租金受壓
李志成：業主持貨力強未見劈價
李志成：業主持貨力強未見劈價
盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場
盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場
帝御兩日收2700票超額14倍 KOKO HILLS特色戶呎價3.1萬 貴絕藍田
帝御兩日收2700票超額14倍 KOKO HILLS特色戶呎價3.1萬 貴絕藍田
泓碧特色戶擁吐露港海景
泓碧特色戶擁吐露港海景
美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒
美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒
薈朗凶宅層開放戶360萬沽 低正常樓價一成
薈朗凶宅層開放戶360萬沽 低正常樓價一成
嘉里申強拍山道舊樓 估值3億
嘉里申強拍山道舊樓 估值3億
上月新批按揭貸款295億 近十年新高
上月新批按揭貸款295億 近十年新高
SEA TO SKY 三四房海景吸客
SEA TO SKY 三四房海景吸客
南豐新邨交投放緩 呎價企穩1.7萬
南豐新邨交投放緩 呎價企穩1.7萬
疫情或削年輕企業競爭力
疫情或削年輕企業競爭力