李聲揚：博港視一年內入「港版納指」

已有不少人提出，恒指近年估值低殘，沒有最平只有更平，表現大落後，原因之一是欠缺科技股。很長時間恒指內只有騰訊（0700）一隻科技股，勉強計入聯想（0992）（已被剔出），甚至手機設備股之類。但中國是不是沒有科技公司？也不是。部分公司如阿里巴巴（9988），以前因為「同股不同權」而選擇在美國上市，現在不少已經回歸。恒指公司在諮詢後（時機掌握得不錯），決定「同股不同權」公司也可以加入恒指。變相就代表8月阿里巴巴、美團（3690）和小米（1810）可以入恒指。

比較有趣的是，幾年前恒指公司將中移動（0941）也加入國企指數，已令恒指和國指愈來愈相似。現在恒指有一堆科技股，但另外又搞一個港版納指，三者相似度頗高，難免令人認為像特餐常餐快餐般。當然有陰謀論是元祖的恒指將被邊緣化，大家拭目以待。

有產品配合 新指數自然炒旺

還記得2006年，中資金融股當炒，恒指公司也推出了「中資金融股指數」（俗稱「五行三保指數」）。金融海嘯後，中資金融股表現不振，自然就無人再提此指數。希望港版納指不要重蹈覆轍。

前景方面，香港投資者及媒體，是「輸打贏要」的常客。科技股近幾年升個不停，當然就怪罪恒指為何不納入，給我科技股，不要銀行地產。但萬一不幸地科技股之後大瀉，又會有人說給我穩陣的銀行地產，不要估值極貴的泡沫科技股。指數成功與否，就看科技股是否生性——這點小弟仍是較樂觀，未來幾年科技股應仍能跑贏舊經濟股。

另一重點是，到底有否產品配合？否則，即使媒體日日報港版納指屢創新高，和投資者有何關係？恒指國指有大量產品配合，ETF、期貨、窩輪、牛熊證，任君選擇。買入港版納指的目的，就像餐廳套餐內八道菜，你卻只想要某幾道。若有ETF或其他被動基金追蹤此指數，自然會炒旺。到時小弟會再寫文，教大家如何捕捉機會（同文陸振球兄稱之為「打劫」指數基金，十分貼切）。

投資者十分現實，定會比較港版和正版。那港版納指和正版相比如何？數目上當然不能相比，正版2000多隻，港版30隻。比質素又如何？小弟認為是像「十三張」一樣：打頭陣的，正版有FAAMG，我們有ATMX（阿里、騰訊、美團、小米），市值當然不及，但也算竹門對竹門。可是再到「二道」和尾門，正版就完勝港版了。正如同文周顯所言，現在港版納指納入30隻股票，有點勉強。排到最尾的如易鑫（2858），市值才126億元。

那誰可以成為港版納指新貴？小弟認為think big，相信愛股王維基的香港電視（1137），一年半載內可望打入指數。若真的成事，記住小弟是全香港第一個說的。讀者可能說這想法瘋狂，但香港電視現在市值已64億元，成交額也比易鑫為多。其他不變的話，香港電視只要升一個開，就夠資格進入港版納指。

科技巨企上市 或推高指數門檻

港視升一倍，是否天方夜譚？未必。公司早前已發盈喜，半年賺9000萬元，但相信盈利都是在第二季賺回來，下年全年盈利突破3億元，也不出奇。120億元市值，約等於40倍市盈率，當然不廉宜，但並非不可能。

公司當然是近期疫情再爆發的受惠股。此外，內子也提到港視最近上調了免運費門檻，也就是變相加價，明顯地公司的生意好到應接不暇。唯一要留意的是，8月中期業績後，公司會否再配新股？這對股價可能是壓力，但對市值卻很大機會有幫助！（因為股數多了）

當然了，另一問題是，指數的門檻往往愈來愈高。巨無霸如螞蟻集團、字節跳動、滴滴等等來香港上市後，必然會踢走榜末的公司。所以就看看是港視升得快，還是巨企上得快。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]