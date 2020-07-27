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林少陽：科技股降溫 可逢低收集

【明報專訊】近日環球股市回調，碰巧美國周二單方面要求中國駐休斯敦總領事館在72小時之內關門，引發一場外交風波。因利乘便，傳媒都將跌市歸咎於這場外交風波。

中美關係交惡，冰封三尺，絕非一日之寒。過去幾年，全球幾十億對眼睛每隔三五七日就睇住這對癡男怨婦鬧離婚的消息，考慮到群眾對事態發展的關注度，是有保鮮期的，兩國逐步脫鈎（decouple）或遲或早會形成市場共識。目前，市場唯一未有共識的，是脫鈎的具體方式及時間表。

考慮到雙方關係惡化已經歷了好幾年的時間，上周市場對兩國互關對方領事館的新聞，反應比預期中大。投資從來都不是一門科學，我們很難在實驗室以嚴格控制所有變量的方式，去印證一個因果關係。因此，上周的跌市，究竟與中美關係惡化，是否有一對一的關係，都不過是傳媒一廂情願的想法而已。

關心國際金融市場的讀者，應該知道上周金融市場上最「爆」的消息，其實發生於貨幣市場：美匯指數跌穿95大關，歐元創出52周新高；金價及比特幣兌美元按周急升超過5%，金價周末已升破每盎司1900美元關口，看來已準備就緒，本周很大機會一舉升穿9年前創下的前歷史高位。

金價比特幣兌美元按周急升超過5%

美元作為全球貿易及儲備貨幣地位，隨着聯儲局的貨幣政策紀律逐漸變得寬鬆，會否令美元持有者的信心開始動搖？這對環球資產定價的重要性，相對市場早有心理準備的中美關係惡化，應該來得更加重要。

只看指數表現，上周港股的跌幅，其實不算多。以相同基準，深圳創業板ChiNext指數跌了1.3%，甚至比納指100指數的1.52%跌幅還要少，而這與市場一般相信，中美關係惡化，蝕底的一定是中國的印象，有所出入。

無論從上周的市場焦點（美匯貶值，不是中美關係惡化影響股市信心）還是股市對事態的反應，都與傳媒要我們相信這場外交風波為中國帶來更大的經濟損失（當真？），都有頗大的落差。其實，事件對兩國以至全球經濟能帶來什麼經濟影響，恐怕上周跟風沽貨的投資者沒幾個能說出具體數字來。

市場的力量，當然要尊重。上周的跌市，主要集中最近一輪升得最急的科技股。如是這般，投資者到此，應該可以給出一個更符常理的解釋：大市（尤其是科技股）自3月中旬以來，升得太多了，上周剛好有一個藉口，讓心癢難耐的投資者，沽沽貨，止止癢。

好友成甕中之鱉

早於7月第一個星期結束後，本欄已指出下半年開局太過熱鬧，市場需要降降溫。現時，好友既已成為甕中之鱉，現時7月距離期指結算，只餘下4天時間，要沽家止癢，應該就在剩餘這幾天了。我自己做投資，時間不會計得那麼盡，不介意蝕章少少，總之本周若續跌，都應該是逢低收集的機會。

（筆者客戶持有比特幣相關ETF）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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