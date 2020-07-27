陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險

本欄今期找來中國和美國兩隻航天軍工背景的股票作觀察，分別是中航科工（2357）和美國的洛歇（LMT），前者今年以來升了約26%，後者則迄今較年初仍有約1.5%的跌幅（圖1），似乎中國投資者主觀認為至少中長線中美關係會持續緊張，最終出現軍事衝突，相比西方投資者認為會出現相似局面的機會較高。

中航科工洛歇 六四比例買入

有時候，買入一些軍工股，未必是想發戰爭財，也可只是作為對冲戰爭風險的工具而已。讀者或會問，那買入中航科工好還是下注洛歇好？按道理，如中美交戰，中國較美國更要增加軍備，似乎中航科工會較受惠，不過中國政府會否讓該公司靠戰爭賺取暴利？筆者就認為，如主要作對冲地緣政治用途，不如兩隻都買，可以六四比例買入，即對冲注碼六成放在中航科工，四成放在洛歇！

黃金隨時破頂

說到戰爭風險，也有人會考慮買入黃金，上周美國黃金期貨價格曾見1904美元，和2011年歷史高位1911美元只有極小的距離（圖2），隨時本周破頂。筆者4月曾買入金礦股的ETF（GDX），迄今已有接近七成的升幅，而中原老闆施永青近日撰文，白銀相對黃金有追落後空間，值得大家留意。

[陸振球 投資超限戰]