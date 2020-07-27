蘇沛豐：管網公司購資產 利好燃氣分銷商

細看中石油及中石化之公告，出售資產之交割日定為今年9月30日，進度相當快，顯示中國加強天然氣市場改革，朝着建設「X+1+X」油氣市場體系的目標進發。所謂「X+1+X」，是指上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭。成立國家管網公司，有助加快管網建設，提升油氣運輸能力及效率，保障油氣安全供應。此外，燃氣分銷屬於公用事業，於中美關係緊張升溫之際，防守力較強。

中燃短線上望28.5元

中國燃氣於6月底公布截至今年3月底之年度業績，純利按年升11.7%，符合市場預期。去年度業績受新冠肺炎疫情影響，管理層指4月份開始業務復蘇，並對今個財政年度給予較樂觀的指引，包括城市燃氣項目銷氣量增長目標15%、居民用戶新增接駁目標550萬至600萬戶、增值服務毛利增長目標30%。另外，公司表示開拓LPG「微管網」業務，以把握國家鄉村振興戰略機遇，擴大終端用戶覆蓋，相信有助盈利增長。

圖表上，中燃之股價回落至3月份至今之橫行區底部約23元，料有支持，短期望反彈至橫行區頂部28.5元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]