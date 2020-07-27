經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？

【明報專訊】有讀者表示看過我介紹大灣區的影片後，對投資大灣區非常感興趣，特別是珠海地區。他預計投資年期至少5年以上，投資後會先出租單位，10年內應不會自住，從地區看，斗門、金灣還是唐家灣比較適合？希望筆者可以提供一些意見。

筆者認為，若比較上述3地的升值潛力，唐家灣較適合作短線投資，尤其當中情侶路的部分，由於那裏有一線海景，已成為發展豪宅的首選地域。除了居住環境一流，那裏更是眾所周知的名校網，因為目前珠海大部分著名學府，都有在唐家灣落戶。同樣，不少科創企業亦已進駐當地。據了解，過去5年已先後有4塊地王都是出自唐家灣。可以預見，在當地投資買樓的話，一至兩年內會出現明顯的升值。

深珠通道開通 唐家灣更具優勢

不得不提的是，連接珠海與深圳的深珠通道開通，將進一步唐家灣的區域優勢突顯，因深珠通道直抵唐家灣北邊界，而唐家灣將以西岸樞紐之地利，承接了深珠一體化同城發展的樞紐重任。筆者相信，深珠通道開通後，唐家灣短期內樓市將更看高一線。

而斗門我認為是中線投資，斗門佔據珠江口西岸交通要道，東臨中山市，南連金灣區，西面和北面接壤江門市，緊靠珠海機場、珠海港、廣珠輕軌，未來還有江珠高速和廣珠鐵路，已吸引不少企業進駐。當地擁有美麗的生態旅遊自然景觀，如歷史人文景觀、古街，為未來人口遷入提供了良好的基礎。

斗門中線投資 金灣看長線

金灣則屬長線投資，金灣具有極好地理位置，洪鶴大橋加快了當地與珠海主城區之間的聯繫。金海大橋建成後，亦將拉近金灣和港澳的距離，屆時拱北到珠海機場只需25分鐘。此外，即將開通的廣佛江珠輕軌站和城市地鐵一號站點亦讓廣州、佛山、江門、珠海四地往來更加便利，這些利好因素都顯示着金灣未來發展前景一片向好。事實上，金灣是一個龐大的發展規劃，就像深圳後海海岸城，需要較長的發展時間，當然時間愈長，未來的升值幅度也是最大。所以，要投資哪一個區域，真的要視乎投資者本身的性格取向。

當然，除考慮升值回報外，投資本金也是重要一環，從以上3個區域作比較，目前以唐家灣的投資門檻為最高，其次是金灣，至於斗門的投資成本相對較低。至於自住問題，如果不是短期內居住的話，我相信上述3個地方均合適，唐家灣的交通生活配套相比斗門及金灣成熟，較適合短期內居住的投資者。

若然在買樓後想先放租以賺取租金回報的話，那就建議投資一些發展較成熟的區域了，除了選擇一些周邊交通配套完善的樓盤外，戶型也不需要太大的，因為面積較細的單位會相對易出租及較易在二手市場放售。但當然，要是挑選一些戶型較大、質素又高的單位，加上所在的區域位置佳，如位於一些高級住宅區，日後的升值回報將更理想。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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