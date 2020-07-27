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指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股

【明報專訊】今年強勢的科技股，上周見明顯沽壓，拖累美股反覆向下，令人擔心會否再現大幅回調。德美利證券香港行政總裁梁偉基表示，今年以來美股升市主要由疫情受惠股帶動，縱使納指屢創新高，但三大指數中，標指及道指表現仍差，因此梁認為美股未踏入真正牛市，直至升勢擴至更多行業。新冠肺炎疫苗尚未面世，催化炒作，因此他續看好疫情相關股如雲計算及互聯網股下半年走勢，還有估值偏低的健康護理股，相信是較穩建之選。

明報記者 王俊騏

納指屢破頂，但道指及標指相對失色，至上周五截稿時間，標指今年以來近原地踏步，而道指累跌6.6%。梁偉基認為，這反映市場非全面向好，受本土傳統經濟影響的指數如道指表現仍較差，今次升市實際只由疫情受惠股帶動。當三大指數中只有一個錄正回報，他相信美股牛市並未開始，要有更多行業，特別是作為經濟寒暑表的金融業見升勢，才算真正牛市。其實如強勢的納指之中，至今升幅最強的為受惠疫情的視像會議平台ZOOM，還有科網5巨頭FAANG（Facebook、Amazon、Apple、Netflix及Google）；而標指之中，升幅最強都是疫情相關股，如醫療設備及生物科技股，互聯網銷售及服務股。

前景不明朗 投資者寧買貴勿買錯

後市方面，梁偉基建議投資者可留意早前大型銀行公布業績，及其下半年市場展望作參考，如摩根大通行政總裁Jamie Dimon對市場甚有見解。他料隨後大市波幅未必進一步擴大，過去美股波幅指數（VIX）平均也只是在14至15水平，現時逼近30屬於偏高。但隨着第二波疫情未見大市急跌，市場看似已習慣有大量熱錢流入和疫情的存在。雖然大量資金湧入，但市場非抵買就買，如郵輪及航空股市帳率低至1倍，價值浮現也無人問津，皆因前景仍不明朗，投資者目前心態是「買貴唔緊要，貴得嚟要穩陣」。

因此，縱使估值大幅抽高，科技股仍愈升愈有，但近期明顯回調，令人擔心會否重演如2000年的科網泡沫爆破。梁偉基認為，科技股定位已經改變，現全球首三大市值企業都是科技股，有別科網泡沫時代，更認為這些巨企，是把傳統業務以科技形式營運，如亞馬遜把傳統購物移到網上，蘋果公司則把智能手機變成日用品，與日常生活的實際需求息息相關。

5月底時，美股同時炒作重啟經濟和疫情概念，有資金轉向前者，航空、郵輪及油股等相繼「落鑊」，但第二波疫情爆發後即再回落。近周又回到電商股炒作，雲端及生物科技股升幅強勁，市場重回疫情概念股。梁估計，疫情難太快平定，一日未有疫苗，下半年仍是疫情概念股會先行，而且較穩建。加上疫情後，全球環境也會轉變，如公司或繼續推行居家工作，對雲端便繼續有需求；或從宏觀角度出發，近年新科技公司升幅，明顯強於舊科技股，尤其是硬件股。

宜購ETF分散風險

另外，目前健康護理板塊平均市盈率16.5倍，仍低於標指，該板塊的投資氣氛亦較理性，加上估計今年仍有收入增長，都是穩建之選。梁偉基同時提醒投資者，目前市場大上大落，風險升溫，更宜分散投資，因此可考慮購買ETF。

「羅賓漢」一字近月於美國股壇興起，意指一群於疫情後湧現，透過券商羅賓漢（Robinhood）買賣的新手散戶，而且他們投資態度進取，無懼大跌市，蜂擁入貨炒作，他們投資的不少更是大市不看好的股票。對於這批散戶會否使市况更波動，梁偉基指出，根據德美利投資者動向指數，客戶近月都在增持股票，但目標都是一些傳統價值股，如巴郡及可口可樂，以及高息股如AT&T及富國銀行，都是傳統穩健投資，他們並非打算「博一鋪」的投資者。

下半年留意三大風險

下半年市場仍有三大風險要注意：

一、疫情受控及有疫苗出現，特別是全球生物科技公司都爭相研發疫苗，研發失敗的公司便有下行壓力；

二、當人們回復正常上班後，小心雲計算相關股份或見回調；

三、須密切留意美國大選，若共和黨勝出，其政策傾向商界，會較利好金融及能源業，增加軍費的主張亦利好軍工股；民主黨提倡關注全球暖化，如勝選則有利新能源公司，收緊監管條例則不利金融股，而主張醫療改革減低收費，則不利醫藥股。他相信不論哪一個黨派上場，中美關係都會持續緊張，但過去兩國打貿易戰才較影響市場，皆因牽涉多個板塊，如果只是單純政冶角力，對大市實質影響不大。

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