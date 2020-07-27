陳大為：短中線看利率變化 長線看大局

最明顯的是：以整體趨勢看，當各息差都走向收窄並下跌，股市就向上升，並在接近零乃至負數時見頂。之後就相反方向，當息差開始拉闊並上升時，股市就開始回落，直至息差去到高位為止。不過，呢個趨勢唔算好敏感：以1989年至2000年計，中間息差經歷過4個高峰和4個低位，只有頭尾兩個低谷和最後一個高峰能夠有明顯作用。其餘的情况，向着高峰走時只拖慢上升速率或回調，而低谷只是加速上升而未見頂。

不過，如果唔介意遲了一點點出手，那麼事實上仍有迹可尋：因為實際上息差在收窄後反彈時，若未到之前的高峰前已經不再向上，其實可以斷定大趨勢未完。那麼仍然可以預期股市再上。當見到息差急速上升，就可以預期股市的整體上升趨勢已經完結。屆時當然可以轉手賣掉。雖然慢，而且會中錯誤信號，亦不能對冲貨幣本身貶值的風險，但對超長線投資，又係投資指數的來說，這是頗為容易觀察方式。至於背後理由，可參考之前的文章。說到底，仍然係錢到底去了貸款創造經濟活動，還是去了低風險的投資（通常都係票據、債券、掉期、套息交易之類）只求固定回報。

撇開數據不說，以極長期的考慮計，最近中美關係惡化對香港的影響可能更深。無論何者佔上風，香港都會被夾在中間受累。而外資港資甚至陸資，在有得揀的情况下，恐怕都會減少在香港的投放。當然，由於尚有國家集資任務要完成，也要通過造勢，或許真的有一兩年的上市集資繁榮。但問題係：若港資和外資都減少在香港的投放，則無論短期計有幾旺，實際仍靠陸資塘水滾塘魚去支撐。如此更似現時A股的市場：有波幅上落，但over-the-years仍是橫行，所有長線投資者不得不察也。

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[陳大為 世界為觀]