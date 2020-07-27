潘啓才：新股投機有法

上市費佔集資比例大 可視假集資

首先我們要懂得分辨什麼是真集資上市和假集資上市，這個不難，基本上如果上市費用佔去集資額的重要部分，便可以算是假集資上市，因為上市的目的就是為了做殼而上市，以近期的市况，假集資上市其實有很大風險，因為個殼唔易出手，然而因為種種原因，洗濕了頭，只好頂硬上。面對這種情况，大股東應該盡用各種方法，盡快把25%的股票沽給市場上的投資者。

先講一隻近期上市的股票，該公司上市時做足宣傳，甚至用名人效應，吸引散戶入飛認購，結果公開發售部分超額認購達到逾百倍，這個倍數觸動了回撥及重新分配機制；因此，令到公開發售的股票由發售股數的10%，激增至50%，假設這部分股票全部去了散戶手裏，這表示以已總發行股票計，已有12.5%的股份成功售給散戶。

真假集資股價走勢差別大

在此種情况下，最佳方法就是把餘下的貨散掉，因為既然手貨已經散了，應該趁超額認購反應好的餘威，盡快把餘下的貨沽掉，之所以這類股票在上市初段，基本上全無投資價值。

但另一類真集資的上市公司玩法卻完全不一樣，這類公司由於有實力，有賣點兼有前景，所以這類公司的股票有人願意長揸，就以在今年6月1日為首日掛牌的移卡（9923）為例，這公司的超額倍數達到640倍，亦因此同樣觸動回撥及重新分配機制，亦因此令到至少12.5%的貨出了街，所以手貨散了，但這種有實力的股票，雖然散了，肯揸的散戶亦不會隨便沽貨，同理，用配售形式沽出了的貨，可能有不少由基金所持有，仍唔係咁容易沽貨。這就解釋了，此股在過去一星期突然升了約一倍半的原因。

所以，同是新上市股票，同是高超額認購，但假集資股與真集資股的股價走勢命運，卻有着天與地的差別。

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[潘啓才 通天財技]