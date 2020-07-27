蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區

最近的港股調整綜合了多項風險，而且都屬於貌似很嚴重的。

首先多地疫情出現強烈反彈，如美國、巴西、印度、日本、韓國、香港……而各地經濟也疲態畢現，美國最近的新增失業救濟申領人數又再大幅飈升；中國第二季GDP增長3.2%，可是反而引起流動性可能邊際收緊的擔憂。最最重要的是，中美關係出現史無前例的矛盾，地緣政治風險大增，美國關了中國在休斯敦的領事館，肥蓬（美國國務卿蓬佩奧）更是在尼克遜紀念館發表強烈的反共宣言，號召西方合力反中。

美股再調整也是千來點

種種風險都在近來集結，連美股自己都有點大調整的迹象，納指（NASDAQ）的龍頭微軟（MICROSOFT）和亞馬遜（AMAZON）宣布第二季業績，雖然很強勁，可股價照樣急挫。美股調整的迹象已經很明顯，美股可能先調整等待8月初的新一輪救市方案。所以結論就是，港股在未來幾周風險不小，不過已經從高位調整了接近兩千點，再調整也可能就是千來點。因為，上面所述的風險都是看來凶險，可事實上也不是新鮮事，疫情已經是本死無大礙，也就是這樣了。經濟差？不是很正常嗎？至於中美交惡，已經交惡了兩三年了，也沒啥了不起，肥蓬所謂的宣言，去年彭斯不是就宣過了嗎？你年年宣有啥意思，明年換誰宣？今年11月美國大選，老特現在民調落後10來個百分點，當然很緊張，所以選擇中國牌來打，所以未來兩三個月對中國的調調會極為HAWKISH（鷹派），可那又怎樣呢？有何特別？美國還是得繼續印錢救市，新冠疫情短期無辦法可以解決，全球大放水，錢流進股市、債市、金市。所以，大基調沒啥變化。

老特民調大落後 選擇打中國牌

美國現在對中國簡直是恨之入骨，全力封殺，美其名是「反共」，實則就是「利益和絕對霸權」。關共不共產什麼事？中東的君主國家比現在的中國殘酷十倍，你不照樣跟它親如兄弟。普京在位已經20年以上了，你老特不照樣跟他一樣是好兄弟。說什麼民主？民你個頭，不跟從你的制度就是萬惡不赦，就人人得以誅之，這叫民主？很多人可能會說，那民主不好嗎？事實上也挺好。可是現階段你讓中國搞絕對民主，你想幹嘛盲的都知道啦！那就是中國搞民主，然後你試試不給西藏、新疆、台灣，甚至香港獨立，然後呢？中國就變成一個四分五裂，互相混戰的垃圾國家，然後呢？美國、英國再發善心救助救助，或者頒個諾貝爾和平獎給某個人渣。事實上，美國的如意算盤誰不知道，他的先祖——大英帝國當時統治世界用的就是這招，光榮孤立，然後盡全力分裂歐洲各國，製造矛盾。美國實力遠強過英國，所以不用光榮孤立，而是「天下布武」，制定世界一切大標準——貨幣、金融、科技、政治等等。組成若干同盟國，盡力削弱分裂其他大國，從而統治全球。還是那句話，中國屬於「匹夫無罪懷璧其罪」，無論如何都難逃一劫。扛過去就是神仙！

美國用自己標準搞「全球殖民權」

何况今天，中國確實是挑戰了美國的一些標準或者標準制定權。在現今的世界，很難再搞殖民地戰略，標準制定權就是無形中的殖民權。他設定了標準，你必須跟，必須付錢，這就是新時代的殖民權。美國最大最大的殖民權就是「美元作為世界貨幣」的終極鑄幣權，可以不停向全球收稅。美國的科技標準也是屬於「全球殖民權」，尤其是芯片製造和電訊標準，其他還有能源的全球殖民權，航空的全球殖民權……而讓美國最後決定對中國痛下狠手的根本不是什麼「共不共」，而是中國在過去幾年開始挑戰到了美國這些超級「全球殖民權」，比如中方進行以人民幣作為石油交易貨幣的嘗試，比如中方「高鐵」對美國航空殖民權的挑戰，華為變成全球5G標準制定者，不再是挑戰；中方盡全力搞芯片，挑戰了美方絕對的芯片壟斷權（台積電和三星的大股東事實上都是美國機構）……這你就動了老美的最核心利益。記住，不是GDP的概念，而是這些新時代的標準制定權，這是新時代的全球殖民權。如果你不能有所把握，那你無論怎麼發展，GDP多大，你都是打工的，你都是無比脆弱的。你的經濟也是沙灘上的高樓，根基不穩，很有可能一推就倒。

可這些，中國不能不有所發展呀！你想想家裏牀上懸着一把長刀在頭上是什麼感覺。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]