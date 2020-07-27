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經濟
2020年7月27日星期一
環球數據前瞻
食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」
加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租
領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈
港航債延遲付息 息率加5厘
首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場
恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持
2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓
僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追
宏利：保險代理價值不能被取代 應用科技便利代理銷售
本地客佔比增 紓緩疫情影響
貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票
濟豐：「618」網購促銷有助生意
施羅德：看好TMT及內房債
立德教育今起招股 入場費約2626元
AI機械人 自動收集水上垃圾
多次比賽贏獎金 暫未擬引入投資者
張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破
余淑穎：買樓收租 納米樓非首選
環球數據前瞻
金子：蘋果概念刺激 舜宇購23204
張兆聰：中石油趁低收集 博日後炒作
蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區
潘啓才：新股投機有法
陳大為：短中線看利率變化 長線看大局
指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股
沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？
蘇沛豐：管網公司購資產 利好燃氣分銷商
陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險
陸振球：世界不再和平 應揸實金傍身？
林少陽：科技股降溫 可逢低收集
技術取勝：平保處上升軌之上
李聲揚：博港視一年內入「港版納指」
潘迪藍：美元崩潰徵兆 投資環境或大變
李順威：科技股縱調整 未至拖累大市
劉思明：碧桂園服務心動趁低吸
何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683
瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉
摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里
周顯：對付澳門的軟與硬
何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高
張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多
王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火
曾淵滄：中美互關領館 毋須過慮
湯文亮：垂死雄獅的禱文
陳永傑：美擴基建兼放水利港樓
廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？
布少明：樓價穩 租金受壓
李志成：業主持貨力強未見劈價
盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場
帝御兩日收2700票超額14倍 KOKO HILLS特色戶呎價3.1萬 貴絕藍田
泓碧特色戶擁吐露港海景
美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒
薈朗凶宅層開放戶360萬沽 低正常樓價一成
嘉里申強拍山道舊樓 估值3億
上月新批按揭貸款295億 近十年新高
SEA TO SKY 三四房海景吸客
南豐新邨交投放緩 呎價企穩1.7萬
疫情或削年輕企業競爭力
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」
加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租
領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈
港航債延遲付息 息率加5厘
首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場
恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持
2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓
僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追
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貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票
濟豐：「618」網購促銷有助生意
施羅德：看好TMT及內房債
立德教育今起招股 入場費約2626元
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張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破
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環球數據前瞻
金子：蘋果概念刺激 舜宇購23204
張兆聰：中石油趁低收集 博日後炒作
蔡金強：中美標準之戰 股市進高度震盪區
潘啓才：新股投機有法
陳大為：短中線看利率變化 長線看大局
指數表現參差 美股未見真牛 專家看好雲計算互聯網健康護理股
沈永年：斗門金灣唐家灣 哪裏升值最快？
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陸振球：大國交戰 買軍工股對冲風險
陸振球：世界不再和平 應揸實金傍身？
林少陽：科技股降溫 可逢低收集
技術取勝：平保處上升軌之上
李聲揚：博港視一年內入「港版納指」
潘迪藍：美元崩潰徵兆 投資環境或大變
李順威：科技股縱調整 未至拖累大市
劉思明：碧桂園服務心動趁低吸
何啟聰：螞蟻效應未完 阿里購16683
瑞銀亞洲：政治市掀調整 ATMX建淡倉
摩根大通亞洲：港版納指登場 乘勢Call阿里
周顯：對付澳門的軟與硬
何國良：美國大選愈近 地緣政治風險愈高
張佩儀：可扣稅自願供款 彈性大選擇多
王弼：雷州南沙千里遠 南海難擦槍走火
曾淵滄：中美互關領館 毋須過慮
湯文亮：垂死雄獅的禱文
陳永傑：美擴基建兼放水利港樓
廖偉強：移民潮下湧現大量盤源？
布少明：樓價穩 租金受壓
李志成：業主持貨力強未見劈價
盧楚仁：特朗普愈趨激進 衝擊市場
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美領館壽臣山屋地將截標 中資或接棒
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