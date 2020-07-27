經濟
余淑穎 理財信箱

余淑穎：買樓收租 納米樓非首選

【明報專訊】Ryan你好！本人根據你提供的個人財務狀况，作出以下的分析及意見，希望助你早日達成置業目標！對於所有準備置業上車的一群，除了是選擇物業的樓齡、價格、質素、環境和交通配套外，還必須徹底分析評估個人及父母將來的財務需要、加息後的供款能力、工作及身體狀况和日後開支預算後再作出置業決定會更理想！

Ryan現時的收入減去所有開支應尚餘約2.1萬元作儲蓄首期之用，佔其個人收入約31%，屬於理財穩健的一群。現時自住的單位是否個人名義全資擁有？若是屬實，當購買第二個單位時便須繳交從價印花稅，因此Ryan必須了解清楚或處理相關之業權問題才決定購置物業。此外銀行在考慮Ryan的供款能力及壓力測試時，他的過往還款紀錄、財務狀况、消費模式及工作收入等也相當重要。現時Ryan的投資包括合資的物業、股票和基金等並沒有詳細說明相關之投資成本及價格。因此我不能給予詳細分析及意見來策劃投資增值。

納米樓租客對象收入欠穩定

基於香港的獨特地形、政治及經濟等種種因素，選擇為將來置業收租來為將來退休作長期收入，確實能給予投資者無比的安全感。當然每一種投資都存在自身的優點與缺點，在選擇物業作投資和收租之用時，必須考慮相關屋苑附近單位之收租價格比較、交通網絡、地點、樓齡、樓宇內外結構、可實用呎數及周遭環境配套等來衡量長遠投資的決定。近10年整體樓房市場價格不斷攀升，將貨就價的細價、納米樓供應量大幅提升，以迎合上車盤或收租客的價格要求。但我不建議Ryan將貨就價選擇此類單位作長期收租之用，雖然現時納米樓的租客較多，但租客以剛投入社會工作的年輕人或單身一族作短期租住為主，租金收入不夠穩定。此類納米單位除非地段及樓宇質素相當優越，否則較難吸引收入穩定的中產單身貴族來租住。

基於現時你們手持的資金相比需要繳付的首期還有遙不可及的差距，並且這差距並不是可以在3至5年間輕易達成儲蓄目標。因此，建議先選擇大約700萬元的上車盤作置業的第一步，至於能否達成置業目標，便需要好好把握入市時機。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

讀者如有理財問題欲請教專業顧問，可電郵至marketing@midlandwealth.com

美聯金融集團高級副總裁

[余淑穎 理財信箱]

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