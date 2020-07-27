張兆聰：美元全面走弱 金價向上突破

由金融海嘯起，美國就一直在QE，但除了初初幾年外，美元一直沒有趨勢貶值，事關2011年之後，歐盟也不斷印鈔，日本很快就加入，而人行又一直是資產規模最大的央行，大家都是五十步笑百步。反而在2016年之後，科技股帶動下股市高歌猛漲，全球資本湧向美股更令美元強勢，更打破了印鈔推高金價的定律。

美單月財赤 相當於10年前一年財赤

但一場疫情改變了全球格局。過去數月歐美日以至新興市場都受到疫情影響，全球經濟衰退、財政貨幣政策都走向極端。雖然其他國家仍有確診個案，但在先進國家之中，也只有美國的每日確診數字仍在新高，意味派錢的時間、累計規模會進一步延長和上升。

究竟美國印鈔的情况有多誇張，可以看看6月份的財赤。單是6月份，美國財赤就高達8640億美元，單月數字已直逼2009年全年的10000億美元。根據惠譽數字，美國公債佔GDP比率，在3月底止為106%，經過第二季的瘋狂派錢，相信會激增至110%以上。由於疫情失控，既要延長派錢而經濟復蘇又會受阻，比率短期內料進一步向115%至120%水平推進。

究竟這個比率有沒有上限？理論上，政府收入至少能償還利息才可以。但以日本為例，公債佔GDP達到240%，也似乎沒有甚麼問題。只要人民相信政府，公債又都以日圓計算，日本央行又能創造資金出來，倒未見運作有問題。

但美國不同日本，美元也不是日圓。作為全球結算、交易和儲備貨幣，大家都會擔心購買力貶值，尤其是美國抗疫看不到曙光，印錢無了期；歐盟則基本上走出疫情陰霾，救市基金規模更由原先的8500億歐元縮減至7500億歐元。此消彼長下，美元全面走弱，金價突破向上，走勢和量能依然在穩步上揚。

增持黃金ETF 沽華誼騰訊

金價最大的風險會是疫苗面世，屆時全球能走出困局，美國在科技上又領先全球，資金流向就會大不同。但短期而言，美國政府債台高築的後遺症，一是債息會不斷走低，似乎會步日本、歐洲的後塵邁向零，生息資產會搶手，另一是美元持續貶值，以匯率作出全球競爭力平衡來紓緩債務問題。

短期來看，股市在高位阻力頗大，暫時應難以突破，高升的科技、醫療股都有些壓力。本周會減持50股拼多多（PDD）和沽出華誼騰訊（0419），增持50股黃金ETF（2840）。

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