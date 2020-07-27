多次比賽贏獎金 暫未擬引入投資者

Gupta表示，因為幾次比賽中贏得獎金，STEP計劃提供10萬元種子基金，所以不急於在現時引入投資者。他們相信，等待印尼試用後，有實際評語和數據才引入投資者，估值也會比較高。

待印尼試用後數據 估值料較高

從Clearbot設計看來，硬件及運作成本應該低於由人駕船來收集水上垃圾，但欠缺實際運用經驗。例如，其尺寸、巡航速度、巡航面積應該多大才是最佳方案，最能節省管理成本，需要時間試驗。Gupta表示，暫時Clearbot原型比較適合在水流穩定的河道使用，從技術上來說，要將Clearbot放大或讓多部協同運作，沒有太大困難。

他相信，只要將來印尼的試用數據出來後，證實能夠省錢，香港政府和外國政府都會有興趣。