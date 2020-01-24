施羅德：看好TMT及內房債

預期亞洲高收益債下半年違約率增

他表示，亞債中可以在幾個板塊找到投資機會，其中一個是內地電訊、媒體及科技（TMT），新經濟企業現時佔亞洲美元債指數的比重約為10%，但相信不少內地新經濟企業來港作第二上市後會發債，故預期TMT佔中國債券類別比重愈來愈大。而且該類公司多為行業的龍頭，故可以覓到不錯投資機會。

房企息率約10厘吸引投資者

而另一個看好板塊為房地產行業，6月份銷售已經接近2019年同期。以往市場擔心中央有政策出台便令該行業銷售或盈利波動，但現時該等企業已具規模，而且有足夠實力應對調控。許子峰表示，房地產企業債也會出現違約情況，但由於土地有價值，往往債券持有人在違約後取回資金也會較其他行業為高。現時B評級房地產債息約有10厘，BB級的也達5至7厘，對投資者十分吸引。