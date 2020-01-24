濟豐：「618」網購促銷有助生意

疫情下，中國政府亦補貼企業，鄭顯俊指，旗下的一些廠房獲得3至6個月的租金補貼，另外社保亦獲得較大的補助，政策更有意延續至年底，對企業會帶來幫助。

集團原計劃在浙江海鹽及廣東中山各建一新廠房，但鄭顯俊指，浙江海鹽廠房與當地政府協商後，條件並沒有達至最佳，故予以取消，但不會放棄在大浙江尋找合適項目。

佛山廠計劃明年7月完工投產

公司早前改為在山東建廠，並最新決定將於佛山建廠。鄭顯俊指出，山東廠房已完工並可在今年八月投產，佛山廠則在明年7月完工投產。他解釋指，選址佛山全因與客戶較接近，較能維持服務品質，與客戶商討後決定部分業務分別由現有惠州廠房及未來佛山廠房服務。他又強調，因南方是比較成熟及大的市場，未來會續在南方擴張。

濟豐上周公布更改IPO資金用途，尚未動用的1.549億元改用於建立新的山東工廠及佛山工廠，新工廠規模較原計劃有所減小，預計將節省總計約5500萬元，資金將重新分配用於償還銀行貸款。