貝萊德：對不符可持續發展期望者投反對票

單在今年，該行已鎖定業務模式或披露欠佳的244間企業作重點，並對其中53家投反對票，有37家與歐美能源企業相關。該行更聲言，或於明年對那些在可持續發展未有實質進展並列入觀察名單者，有機會投反對票。

今年已對53家投反對票 37家涉歐美能源

貝萊德投資督導（BlackRock Investment Stewardship，下稱BIS）發表「我們對可持續發展投資的實踐」報告。該行指，其工作方向聚焦於和那些因為氣候變化而對客戶的投資構成最重大風險的行業和企業溝通，傳達其觀點，及確保企業明白他們的期望。若細分環境、社會及企業管治三大項作分類，該行在2020年就環境議題與企業溝通的數目增幅最大，涉及1230家，按年大增2.89倍。一般而言，貝萊德會給予12至18個月讓涉及的公司去改進。

相對2019年，BIS就處理環境風險相關議題，共與256家企業溝通，當中有逾80%觸及與氣候相關風險議題，溝通的手段包括向該等公司的首席執行官或高層致函及會面。

根據BIS披露，今年其視為在氣候相關業務模式或披露欠佳的碳密集型企業達244家，並對當中22%或53家投反對票，涉及總市值6690億美元。當中歐美的能源類公司佔37家，市值達4079億美元之譜，其中，該行關注到埃克森美孚未能建立長期而清晰的降低溫室氣體指標。

涉氣候議題披露欠佳 191家企業被列觀察名單

至於被貝萊德視為氣候相關議題披露欠佳，並列入觀察名單的企業數目亦達191家。當中包括澳洲油氣商Woodside，該行期望該公司持續檢討及訂立進取的減排目標同時，管理好間接排放。該行另會在今年下半年選擇和110家企業溝通。

另外，該行亦對Santander Consumer USA投反對票，直言該公司的借貸措施在欠缺透明度及效率運作下，存在種族歧視風險。

貝萊德表示，工作環境及人力資本管理在當前環境變得重要，無疑很多企業會尋求方法，例如成立員工紓困基金，以強化對員工及其他持份者的承諾。在後新冠肺炎的時刻，貝萊德會在下半年評估，企業如何回應新冠肺炎帶來的影響及連帶的種族相關事宜，以支持企業處理好人力資本管理。