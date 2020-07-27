本地客佔比增 紓緩疫情影響

憂經濟差影響儲蓄險需求

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞指，其業務主要集中在本地醫療和退休保險，因此內地訪客業務減少對他們沒有嚴重打擊。他指香港沒有全面「封城」措施，代理親身會客活動已在3月底開始恢復。近日出現第三波疫情，新的遙距投保平台有助與客戶保持聯繫。雖疫情有助推動健康保險，不過他認為經濟不景會延遲市民對非必需品，包括對儲蓄保險的需求。

今年3月為「扣稅三寶」推出後首個稅年完結，不少人趕及完結前投保。戴明鈞表示，自願醫保帶動首季保費增長明顯，首季醫療保險保費增長17%，有一半來自自願醫保。

餘下季度業務重點，戴明鈞指出香港對醫療保障仍有需求，集中在醫療和退休保障。雖然香港有高保險滲透率，但其實並非來自健康保險，2017年香港人自行負擔醫療費用的百分比為34.1%，而部分歐洲國家的百分比低至單位數。

(保險轉型系列之三）