經濟

宏利：保險代理價值不能被取代 應用科技便利代理銷售

【明報專訊】單以網上銷售的虛擬保險公司自去年起陸續開業，主打節省中介和代理的費用，提供高性價比的健康保險。以代理渠道為主的傳統保險公司會否受威脅？宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞（Damien Green）接受本報專訪時認為，若涉及較複雜和全面的健康保險，保險代理的價值不能被取代，因此該行純粹經網上的銷售不多。他並認為，科技應用更多時候是結合實體銷售，幫助代理更有效率地工作。

明報記者 歐陽偉昉

戴明鈞指出，健康保險組合可以相當廣闊，除了可一次過賠償或累計多次賠償，受保人可包括整個家庭。而保險代理在實務上有不少為客戶處理索償個案經驗，所以知道哪個組合方案及保費水平能切合客戶需要。而代理與客戶累積的關係亦相當重要。因為全面性保障產品難以在沒有建議下銷售，他預計虛擬險商不會發展成主要險商，但虛擬保險的出現有助推動業界創新。

持續增聘代理 料虛擬險商難成主流

宏利今年首季代理渠道佔宏利年化新造保費64.67%，經紀和銀行保險分別佔18.62%和16.72%，戴明鈞表示未來策略仍會面對面銷售，目前該行有逾萬名代理，首季按年增加15%，日後會繼續增加。宏利網上銷售平台，目前只有自願醫保和強積金可扣稅自願供款。

他認為，網上平台適合保障較低和簡單標準化的健康產品，代理亦可引導客戶到平台投保以上產品。

指客戶和代理對虛擬會面銷售回饋正面

即使以代理進行銷售，戴明鈞表示，宏利亦為客戶和代理增加數碼接觸渠道。6月起3間保險公司經保監局的保險科技沙盒，推出虛擬會面系統，宏利為其中之一。客戶可經視像會議，與代理進行財務分析，並經電子簽署完成投保。系統推出後，以往不能遙距銷售的儲蓄保險，也可遙距銷售。

戴明鈞表示，遙距會面難度在於需要符合監管要求，例如確定投保人的身分、是否身處香港、能否明白會面的內容等。但他指客戶和代理對虛擬會面銷售回饋正面，本港新冠肺炎疫情在7月出現第三波爆發，平台有助代理與客戶保持聯繫。

除此以外，戴明鈞在辦公室安裝了一個顧客體驗數碼儀表板，實時從客戶熱線、電郵、網站等互動，經雲計算後顯示「淨滿意指標」。儀表板上會顯示客戶回應中的重點詞語，化為文字雲顯示，他可以即時與同時商討有關結果，不需等待下次會面。

另外，宏利目前推出了網上索償平台，亦推出了代理和經紀流動數碼銷售工具，可以透過數據分析客戶資料找出需要、辦理電子化投保和查核申請進度。

(保險轉型系列之三）

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