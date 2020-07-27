僑鑫張強生：金價難突破2000美元 勿高追

張強生上周六接受專訪時指出，其實金價不止過去兩周升勢凌厲，是次升浪始於新冠肺炎疫情今年3月在歐美大爆發，金價於3月16日低見每盎司1451美元後，過去逾四個月便大漲小回至今：「3月疫情爆發初期，金價亦曾下跌，原因是有投資者在危機剛曝光時將包括黃金在內的所有資產不問價拋售套現；但當上述短期拋售潮結束後，疫情帶來的不明朗因素令很多資金需要吸納黃金作為投資工具，近月歐美投資者便以交易所買賣基金（ETF）的方式買入逾600噸黃金，以對冲當地經濟停擺帶來的風險，所以疫情對金價上升是有很大幫助的。」

雖然張強生不排除金價短期有機會升穿2011年歷史高位1921美元，但他估計金價年內難以突破2000美元：「若非中美關係近日如此緊張，我估計金價今年升至1900美元便見頂；若兩國關係短期進一步惡化，金價突破歷史高位1921美元是很容易的事，但屆時你期望金價會升至哪一水平呢？我相信投資者不會盲目去追捧黃金，在1950至2000美元應有頗大阻力，除非中美局勢真的失控才另作別論」。

央行減持 疫情受控 兩大因素可推低金價

現時張強生對金價前景轉趨審慎，第一個原因是他相信全球央行有機會趁高位減持黃金，「環球央行是不喜歡金價大升的，因為這樣反映市場對貨幣失去信心，目前中國人民銀行及美國聯儲局均持有很多黃金儲備，只要它們稍後在市場減持，便可以釋放出強烈的政策訊號。雖然聯儲局3月23日宣布無限量寬（QE）後，很多人也覺得該全球最大央行大舉放水利好金價，但QE規模是否真的如此大呢？假如當局其實不需要這麼大的力度去執行QE（編按：聯儲局資產負債表規模最新為6.96萬億美元，較上月12日高位7.16萬億美元回落2000億美元），之前已買金的人會否沽貨套現呢？畢竟金價過去逾4個月已從低位升逾三成，若進一步升至2000美元，我便會減磅了」。

另外，張強生預測，全球新冠肺炎疫情問題總會解決，而一旦各國成功研究出疫苗，疫情陰霾消散，經濟將會強勁復蘇，「雖然疫情的不明朗因素令金價向好，但疫情至今已延續半年，我覺得人類是很聰明的，遲早也會就此成功研發疫苗，這樣的話，疫情的不明朗因素就會一掃而空，黃金的避險需求便會大跌；與此同時，由於目前金價已顯著高於黃金的開採成本，一旦疫情受控全球經濟復工復產，金礦開採量也會顯著增加，供應增加也會令金價回落」。

金價或回落到1400至1500美元

綜合上述分析，張強生指出，若上述兩大不利金價的事件均成為事實，金價有機會回落到1400至1500美元，建議投資者屆時始考慮大手買入黃金也不遲，「2015年首次在《明報》接受你的訪問，轉眼已是5年，這5年全球也發生很多變化，或許我們等稍後金價回落，再去看金價在2025年會升至甚麼水平吧！」

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