2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓

在2000年首季科網泡沫爆破後，電盈及其他當時熱炒科網股股價由高位至今仍大跌逾九成，不少投資者損失惨重。近月中資科技股及醫療股亦熱炒，而不少更屬暫未有盈利的，而上周美團點評（3690）、信達生物（1801）及中國生物製藥（1177）更先後被重要股東減持，令人擔心20年前的泡沫爆破慘劇有機會在今年再現。

科技指數今出爐或加劇炒風

籲勿盲目跟風

曾經於1978年至1984年在「金融界少林寺」新鴻基任職首席交易員及經理、現為僑鑫金融集團大宗商品主管張強生在專訪中分析，近月全球先後爆發疫情令物流及供應鏈中斷，企業生意難做，環球央行為救市大印鈔票，資金缺乏出路一窩蜂湧向炒在疫情下業務增長的科技股，當中難免出現泡沫。

他續說，恒生科技指數於今日推出，有可能令本港上市的中資科技股炒風加劇，他提醒投資者要重視個股基本因素，只投資自己熟悉的股份，不要盲目跟風，「個別科技股其實未有研發成果，但股價已炒高很多倍，這其實是很危險的，所以散戶最好是分析透徹後始再投資，不需要急於入市」。

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