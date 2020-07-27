2000年首季科網泡沫高峰 公用股亦曾逆市受壓

【明報專訊】本港公用股過去四個月表現遠遠跑輸大市，上次相對表現如此差勁，要數2000年首季科網泡沫高峰期間，當時由和黃（上市編號0013，現已重組成長和（0001）及長實（1113））出售英國電訊公司Orange勁賺近千億元利好消息帶動，科網泡沫由美國吹至本港，盈科數碼動力（當時上市編號1186）股價勁升逾百倍後當年乘勢以股票加現金方式向英國大東電報局收購香港電訊（0008，現已易名為電訊盈科），個別細價股如軟庫發展（0648、現已易名為中國華仁醫療）公布科網大計後股價季內曾勁升近60倍，而煤氣及中電等公用股被指業務不夠吸引，回報不夠高，股價逆市下跌（圖）。
在2000年首季科網泡沫爆破後，電盈及其他當時熱炒科網股股價由高位至今仍大跌逾九成，不少投資者損失惨重。近月中資科技股及醫療股亦熱炒，而不少更屬暫未有盈利的，而上周美團點評（3690）、信達生物（1801）及中國生物製藥（1177）更先後被重要股東減持，令人擔心20年前的泡沫爆破慘劇有機會在今年再現。
科技指數今出爐或加劇炒風
籲勿盲目跟風
曾經於1978年至1984年在「金融界少林寺」新鴻基任職首席交易員及經理、現為僑鑫金融集團大宗商品主管張強生在專訪中分析，近月全球先後爆發疫情令物流及供應鏈中斷，企業生意難做，環球央行為救市大印鈔票，資金缺乏出路一窩蜂湧向炒在疫情下業務增長的科技股，當中難免出現泡沫。
他續說，恒生科技指數於今日推出，有可能令本港上市的中資科技股炒風加劇，他提醒投資者要重視個股基本因素，只投資自己熟悉的股份，不要盲目跟風，「個別科技股其實未有研發成果，但股價已炒高很多倍，這其實是很危險的，所以散戶最好是分析透徹後始再投資，不需要急於入市」。