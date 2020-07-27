恒生大學梁劍平：煤氣短期受累疫情 長線前景佳續增持

明報記者 葉創成

過去三星期本港爆發新一輪新冠肺炎疫情，期內恒指下跌667點或2.23%，而十大跌幅藍籌中，除了交行（3328）外，其餘9隻均是受累疫情的本地股或濠賭股（表）。疫情令本港商場人流及生意大跌，多隻地產股股價在過去三星期位居跌幅榜前列屬合理，惟期內煤氣（0003）及中電（0002）均淪為十大跌幅藍籌，相信令不少人感到意外，而其實自從恒指3月19日見底回升以來，本港公用股股價至今明顯跑輸大市（圖）。

本港公用股業務具自然壟斷優勢，不論在供氣或輸電市場均接近沒有競爭對手，並且大致上可跟隨通脹提價，過去20年盈利連年增長，即使股價在港股升市中跑輸大市，但在大市下跌時往往能逆市向好，成為資金的避風港，長期股價表現突出，煤氣股價在2000年2月至2019年7月勁升近10倍便是明證。過去一年煤氣股價已從高位回落逾三成，不利因素是否已充份反映？目前又可否趁低吸納？今期專訪於2011年已買入煤氣持有至今勁賺的恒生大學梁劍平就此詳細分析。

訪港旅客大減 天氣熱 煤氣港售氣量跌

梁劍平在第209期（去年7月29日出版）封面故事接受訪問透露，他當時持有市值近200萬元的煤氣，並沒有因為去年6月爆發的社會運動而沽貨，會堅定持有，原因是煤氣在本港從事燃氣生產、輸送與銷售業務近乎壟斷，而且集團過去10多年積極發展的內地燃氣業務亦已成為增長火車頭。他在上周接受訪問時仍然看好煤氣的長線表現，現仍持有近11萬股煤氣，並且繼續以月供方式增持，但他亦承認煤氣本港業務過去一年的確面對訪港旅客大跌及天氣炎熱兩大不利因素夾擊，去年盈利錄得倒退後，今年上半年盈利料續受壓。

「第一個問題是人口，煤氣本港業務有兩大客戶群，分別是本土居民及遊客；雖然本港人口每年平均增長0.5%，用氣量料穩中有升，但去年6月以來的社會運動，令去年訪港旅客按年下跌（由2018年的6515萬人次跌了14%至5590萬人次），加上今年先後爆發幾波疫情，我估計今年訪港旅客會進一步大跌逾八成至數百萬人次，這樣的話，今年煤氣本港售氣量一定會下跌。第二個問題便是氣溫，近月本港天氣炎熱，居民以開煤氣爐冲涼的時間便會縮短，這也會減少煤氣在本港的售氣量。」

去年盈利跌仍派紅股 反映管理層有信心

事實上，雖然煤氣去年營業額按年上升4%至406億元，惟股東應佔溢利大跌25%至69.6億元。梁劍平分析，若撇除國際金融中心投資物業減值5.17億元的影響，煤氣核心盈利則下跌約兩成，主要是因為本港售氣量下跌所致，內地售氣量期內仍增長11%。他估計，雖然去年本港僅佔整體售氣量三成多，惟由於售價較高，料本港業務貢獻整體盈利四成至五成。

另外，雖然煤氣去年每股派息按年上升10%至0.35元（經去年派送之紅股作出調整），惟集團卻宣布由過往的每10股送1股紅股，改為每20股才送1股紅股，消息公布後煤氣股價亦隨即受壓，惟梁劍平仍對煤氣管理層投信任票，「我覺得即使煤氣去年盈利倒退，管理層仍然願意派紅股，便反映管理層對公司前景有信心；假如煤氣日後不再派紅股，便反映管理層看法有變，而且沒有紅股的的話，煤氣息率約3厘，低於中電（0002）及港燈（2638）的4厘，便不夠吸引了」。

料進一步拓展內地業務 保增長

由於今年上半年訪港旅客大跌及天氣炎熱等兩大不利因素仍然繼續發酵，梁劍平估計，煤氣期內盈利按年仍會下跌，但他相信，即使在最保守的估計下，兩年內也會研發出疫苗控制新冠肺炎病毒，屆時旅客便會重新訪港，支持煤氣本港售氣量回升，而且煤氣亦可藉着進一步北上發展以抵消全球氣候暖化的影響，故此他仍然堅定持有煤氣。

「煤氣在本港接近是獨市生意，市場佔有率達九成多，餘下幾個百分點才是石油氣市場，只要疫情過去、旅客重臨，售氣量便會回升；至於面對天氣愈來愈熱的挑戰，煤氣為了推動內地業務增長，料進一步北上深入內地內陸地區，即是進軍一些天氣寒冷的城市，去做一些地暖式設備，所以我對煤氣長遠是有信心的，兩、三年後股價便有機會重上高位」。

疫情市民居家開冷氣時間增 利港燈

梁劍平又說，面對煤氣短期股價受壓、長期投資前景不變的情况，他也會嘗試短炒低買高賣賺差價。具體操作而言，他將持有的近11萬股煤氣分為兩部分，第一部分的5萬多股是多年來月供累積回來的，會繼續長期持有；另一部分的5萬多股，他在過去一年曾短炒兩次，兩次均能以相對高價沽出後再以低位買回，最近一次是以每股約15元沽出，再以每股約13元買回，賺近10萬元。

煤氣以外，梁劍平目前也持有港燈，原因是近月本港疫情大爆發，不少港人在炎炎夏日被迫滯留在家，需要開冷氣為室內降溫的時間增加，住宅電力使用量因此上升，有利港燈盈利表現；而港燈每度電費較高，業務集中本港，均屬目前對比中電的兩大優勢。

[封面故事]