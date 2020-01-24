首批A股槓桿反向ETF今掛牌 滬深300成戰場

南方東英：港具優勢方便投資者部署

他又透露，除滬深300指數外，客戶對深圳創業板，以及近一年才推出的上海科創板均有濃厚興趣，該行不排除日後會推出相關的槓反產品。

南方東英的滬深300每日槓桿兩倍（7233）與滬深300每日反向一倍（7333），一手入場費均約700元，全年經常開支比率約為1.99%；至於華夏的滬深300指數每日槓桿兩倍（7272）及滬深300指數每日反向一倍（7373），一手入場費約800元，全年經常開支比率約為2%。

王卓峯指，本港並非首個推出A股槓反ETF的市場，目前美國及韓國均有相關產品，但香港在時區上及投資者熟悉程度等方面均存在優勢。而且，港股較A股交易時間長一小時，更便利投資者作出部署，例如上周三（22日）美國要求中國關閉領事館的消息，在下午3時多、A股收市後傳出，港股投資者則仍能沽貨。

只適合短線持貨 不宜中長線持有

受中美關係轉差影響，近日A股陷入調整，王卓峯認為是較好時機作短期對冲。他亦提醒投資者，A股槓反產品只適合持貨一至兩天，不適宜中長線持有。