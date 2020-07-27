港航債延遲付息 息率加5厘

每年利息增至6.4億元

港航向債券投資者提供的財務資料仍然停留在2018年度，集團在2018年虧損達4.6億元，期內流動資產為149億元，流動現金則為4.71億元，但淨負債20億元。近年深陷財困的港航，原有兩批債券上市，其中一批本金總額5.5億美元（約42.9億港元）債券已於去年1月贖回。

空運牌照局在去年12月曾對港航發「最後通碟」，要求其改善財政狀况，否則或考慮釘牌。港航當時受困於當局質詢，曾發公告提及這批永續債，稱「永續債並不會有到期日，除非公司提出要求，否則永續債不會被贖回」。是次延遲付息的，正是港航於2017年發行的永續債，其後3度增發，金額規模增至6.83億美元（約53億港元），債券年息率原為7.125厘，原本每年利息約3.8億元。