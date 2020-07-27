港航債延遲付息 息率加5厘

【明報專訊】香港航空延付債息一事再有新進展。港航債券的發行人藍色天景昨公布，本月7日已向其永續債持有人發出通知，確認延遲原定在昨日支付的債息。另外，由於債券擔保人（即港航及其母企「HKA Group」）未能在財政年度結束日（即12月31日）後5個月內向債券投資者提交財務報表，違反有關條款，因此該批永續債的債券年息率即日起增加5厘至12.125厘，高過早前傳出的11厘，意味每年利息金額亦因此增至約6.4億元。
每年利息增至6.4億元
港航向債券投資者提供的財務資料仍然停留在2018年度，集團在2018年虧損達4.6億元，期內流動資產為149億元，流動現金則為4.71億元，但淨負債20億元。近年深陷財困的港航，原有兩批債券上市，其中一批本金總額5.5億美元（約42.9億港元）債券已於去年1月贖回。
空運牌照局在去年12月曾對港航發「最後通碟」，要求其改善財政狀况，否則或考慮釘牌。港航當時受困於當局質詢，曾發公告提及這批永續債，稱「永續債並不會有到期日，除非公司提出要求，否則永續債不會被贖回」。是次延遲付息的，正是港航於2017年發行的永續債，其後3度增發，金額規模增至6.83億美元（約53億港元），債券年息率原為7.125厘，原本每年利息約3.8億元。