經濟

領展首攻歐洲 37億購倫敦商廈

【明報專訊】領展（0823）繼去年12月收購澳洲悉尼地標項目100 Market Street後，昨日首次進軍歐洲，宣布收購位於倫敦金絲雀碼頭的辦公室物業「The Cabot」，總代價約3.714億英鎊（相等於約36.832億港元），議定物業價值為3.8億英鎊（約37.685億港元），按物業估值折讓約0.4%。領展將以內部資金及新融資安排支付收購，料於8月25日完成交易，屆時將委託Patrizia UK Limited為該物業提供資產管理服務。

物業屬永久業權 近全數租出

領展行政總裁王國龍指出，The Cabot正是集團想要投資的優質資產，可為集團帶來穩健收入及即時收益增長，長遠而言亦具增長潛力。該物業屬核心商業區的甲級辦公大樓，亦是金絲雀碼頭少數的永久業權物業，現已接近全數租出予高質素租戶。

他續指，今次收購是領展實現「2025願景」增長策略的一部分，即提升資產組合，令投資組合多元化，為基金單位持有人帶來持續回報。多元化資產組合可加強物業組合抗逆力，令集團得以受惠於不同市場的經濟周期。在香港及中國以外，領展正在放眼具高透明度及流動性、良好法律體系及強健經濟基礎市場，包括英國、新加坡、澳洲和日本，尋求收購機會。

經主要估值師評估，The Cabot於2020年7月17日的物業估值為3.815億英鎊。資料顯示，The Cabot樓高17層，樓面面積逾48萬平方呎，過去6年進行大規模的翻新和擴建，工程於今年3月完成，已有99.1%樓面由租戶租用，共有7名公司租戶，包括一間國際投資銀行、一個非部長級政府部門等，現存租約加權平均約滿期為10.9年，每年淨收入為1883萬英鎊。

投資收益率5% 債務比率升至19.2%

領展又指，以收購價及收入計，今次投資收益率為5%，料短期內不會產生任何重大資本開支。交易完成後，領展備考經調整債務對資產總值比率將由17.8%上升至19.2%。

領展於2015年起投資內地市場，去年更收購悉尼寫字樓項目，首度衝出亞洲市場。王國龍當時解釋，並非看淡中港投資物業市道，又強調香港繼續是領展的主要市場，預期海外物業佔整體物業資產不多於10%。截至今年3月底，領展投資物業總估值為1932.24億元。

相關字詞﹕2025願景 王國龍 領展

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