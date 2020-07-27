加強防疫商店受壓 財爺再促業主減租

籲回饋社會 贏認同與尊重

陳茂波再次呼籲各大小業主減租，與零售商戶、食肆及中小企共渡時艱。他指出，商界在合約精神以外，社會責任亦同樣重要，尤其是在「保就業計劃」取得政府大額補助的集團，只有真誠回饋社會、切實履行社會責任的企業，才可真正獲社會認同與尊重。

他又指，在社交距離限制下，市民增加網上購物或食物外送，兼具網上銷售的商店因而能部分抵消疫情打擊，相信日後不同行業和企業均會探索如何開拓和加強網上銷售的渠道。

料復蘇時間較預期更長

香港第二季經濟狀况仍十分嚴峻，但情况似乎略為放緩和慢慢喘定，陳茂波指，由於疫情在6月有所放緩，本地經濟氣氛改善，估計該月零售銷售跌幅有機會進一步收窄。不過，最近本地疫情反覆，原本略見復蘇苗頭的商業往來及經濟活動也受到打擊，料香港經濟或需較原來預期更長的時間才能恢復過來。

環球方面，陳茂波指出，疫情仍是全球經濟的主要威脅，加上中美政治和經貿關係急劇轉差、地緣政治緊張局勢升溫，也為全球經濟前景增加不確定性。