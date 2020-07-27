經濟

食肆確診群組多 業界︰外賣生意減 晚市禁堂食 只做午市「水電煤都畀唔起」

【明報專訊】香港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府於7月15日起重新收緊「限聚令」，首次推出針對餐飲業的「晚六朝五」的防疫措施，食肆在該段時間禁止堂食，只准外賣。餐飲業界均指出，部分食肆難轉做外賣，且最近較多確診個案涉及食肆群組，導致業界的外賣生意較上一波疫情回落，相信未來會有更多食肆暫停營業，料本月生意最多跌近七成。

明報記者 蕭嘉聰

近日有不少食肆陸續暫停營業，例如著名茶餐廳澳洲牛奶公司由7月9日起停業至另行通知；連鎖酒樓集團稻香（0573）的雅蘭中心分店出現「慶回歸群組」，致全線分店昨日起暫時停業，暫定於8月5日恢復營運。

黃傑龍憂本月生意跌七成

叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍指出，3、4月爆發疫情時雖然曾出現「火鍋群組」，令該類食肆受較大影響，但其他食肆仍有一定生意。然而今次疫情愈來愈嚴峻，業界原先在政策實施前評估生意會下跌三成，現時估計全月生意將大跌五至七成。

他續指，近日不少食肆有見只做午市生意淡靜，「水電煤都畀唔起」，因此暫時停業，相信未來有更多食肆亦會加入停業行列。外賣訂單方面亦見明顯跌幅，相信因目前確診個案大多與食肆有關，市民改為購入食材在家煮食，即使有食肆外賣低至四折吸客亦幫助不大。

據政府4至6月份失業率數據，飲食業屬重災區，失業率超過14%，4至6月份的失業率和就業不足率原本已較3至5月份輕微好轉（見圖），但第三波疫情來襲，令業界大失預算。

餐廳冀政府提早發補貼

主打法國菜的西餐廳BriKetenia總監樂君平表示，以往每日生意額約3萬元，三分之二來自晚市，由於餐廳難做外賣生意，午市亦因食客在家工作等因素，部分日子生意不足1000元，例如觀塘分店平日午市約80名客人，上周三（22日）只有11人。他坦言，明白各行各業均有經營壓力，僅希望政府可提早發放飲食業第二筆防疫抗疫基金，幫助業界經營下去。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，不是所有餐廳可改做外賣，相信已有三成餐廳停業，認為政府只針對業界推出防疫措施，而無視免檢疫措施的漏洞，並不合理。他建議，政府應考慮放寬「保就業」計劃限制，或是提早發放第二輪資助。林瑞華日前已報名參選立法會飲食界議員，挑戰爭取連任的張宇人。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指出，現金對飲食業而言最實際，因此政府應給予業界資助，然而亦不能無限量提供，否則會帶來公共財政問題。對於是否應該從租金方面着手，關焯照坦言，政府只能在旗下場所減租，或是勸喻業主減租，而且有一些主打做外賣的企業正受惠於疫情，全體補貼租金不合理。

相關字詞﹕餐飲業 樂君平 黃傑龍 第三波疫情 林瑞華 慶回歸群組 「保就業」計劃 防疫措施 在家工作 防疫抗疫基金 新冠肺炎

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