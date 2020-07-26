中美矛盾升級 料拖累全球經濟

合則兩利、鬥則俱傷。中美矛盾升級勢必傳導至兩國經濟，或令早前有所緩和的兩國經貿關係再生爭端，進而拖累全球經濟。分析人士指出，矛盾升級可能對美國農產品、飛機、紡織品等出口中國商品造成重大負面影響；中方也將面臨更多不確定因素。

美恐失第二大LNG進口市場

此前的貿易摩擦，在美國國內已引起反對聲音。特別是出口企業和農民，反對呼聲最高。科技企業普遍反對特朗普禁止向華為出售零部件，因其銷售收入和利潤受損；美國農民則因大豆等農產品出口中國大幅減少而怨聲載道。此番中美矛盾升級，預期將對美國出口、通脹、就業、資本市場等多領域帶來負面衝擊，進一步加劇美國經濟放緩程度，並提高金融市場波動。

其實這種影響，在前期的中美貿易摩擦階段已經預演了一番。在出口方面，貿易摩擦期間美國對華出口暴跌，同比增速在2018年末達-32.9%，是1999年以來新低，且對華增速與其總體出口增速差額走擴。以大宗商品天然氣為例，如果矛盾繼續升級，美國可能失去中國這一全球第二大LNG進口市場；對中國來說，因美國並不是中國主要LNG進口國，因此影響不大。

據殼牌發布的《LNG前景報告2019》顯示，2018年全球各國LNG進口增量為2700萬噸，其中，中國LNG淨進口增量為1600萬噸，佔全球增量的59.26%，位居世界第一。

收入依賴中國美企 股價跑輸大市

在就業方面，中美矛盾升級將令美國企業受損，一批專注於中國市場的企業因此增加了破產風險，工作崗位減少。

中美矛盾升級，還將加劇美國通脹以及金融市場波動，尤其是對依賴中國市場的美國企業股價負面衝擊更大。IMF報告顯示，營收主要來自中國市場的美國企業股票走勢顯著低於美國的股指表現，這種現象曾在中美達成貿易休戰共識後，有所減弱。但中美矛盾升級可能會進一步增加美國金融市場的不確定。

作為世界兩個最大的經濟體，雙方矛盾升級還將增加全球經濟的不確定性。去年全球貿易增速從3%降到1.2%。在疫情下，世貿組織預測今年最理想的規模是負增長13%。國際貨幣基金組織（IMF）對於全球經濟的預測已經公布，保守估計是-3%。

韓設政局分析官 應對中美矛盾影響

「美國優先」「美國第一」的理念正在對國際市場的有序競爭形成破壞作用。衝擊了全球價值鏈和國際分工體系，成為全球經濟復蘇的最大不確定因素和風險源。當前，全球經濟深度一體化。美國單方面令矛盾升級，未來將令包括美國企業在內，全球產業鏈上的各國企業都可能為其錯誤付出代價。

為應對中美矛盾，韓國近期已經決定專門設立一個特殊機構——政局分析官室，用以解決中美矛盾對自己的影響，該機構專門分析兩國局勢，並積極採取應對措施。

[馮其十 神州新形勢]