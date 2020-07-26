御海灣首輪沽96% 昨加推50伙

新地御海灣昨晚加推3號價單共50伙，實用面積297至514方呎，定價760.48萬至1265.38萬元，呎價19708元至26939元，發展商維持即供折扣額最高達22%，折實價最平為2座16樓G室的593.17萬元，實用297方呎，實呎19,972元。市場估計，最快今周末進行次輪銷售。

帝御．金灣首日收1380票 超額逾10倍

以貴絕屯門新盤首批呎價推出的御海灣，昨日分A及B組進行銷售，A組為大手客時段，買家須購入2伙，其中一伙須為1房戶。A組買家率先揀樓，昨早9時30分起，已有不少買家抵達九龍環球貿易廣場售樓處排隊等候。市場消息稱，A組大手時段涉36個伙，在開售首兩小時內已售出。

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御海灣昨日暫沽104伙，佔推售單位逾96%，套現逾6億元，平均成交呎價18572元，當中有大手客斥資約1400萬元購入一房及兩房單位各一間。御海灣熱賣，另一邊廂由恒地（0012）負責銷售的屯門帝御1期帝御．金灣，昨日起對外開放示範單位及接受認購，恒地營業（一）部總經理林達民表示，首日錄得1380票登記數字，以首批價單123伙計，超額認購逾10倍，積極部署今天加推2號價單、涉62伙。

錦田山水盈昨沽出8伙

同屬新界西、路勁基建（1098）元朗錦田山水盈，昨日推售第10座3房1套連工作間單位，昨日售出8伙，成交價由944.2萬至1165.5萬元 ，實呎由12,320至13,616元。另嘉里（0683）重量級豪宅項目、九龍半山龍駒道緹山，新近售出10號洋房，實用2846方呎，4房連3套房間隔，附設花園1025方呎及天台941方呎，成交價1.58億元，實呎55,517元。嘉里發展執行董事朱葉培表示，緹山在過去7天內連環錄得3宗成交，部分成交逾億元，反映市場對優質豪宅物業需求殷切。資料顯示，緹山自去年4月推售後，至今售出8伙，套現逾18.99億元。