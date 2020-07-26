股壇名嘴：科技股短期或有拋售

長遠看好「仍會持續攀升」

克拉默稱，投資者往往把大型科技股綑綁在一起買賣，當部分科技巨企的表現不夠理想，對其他大型科技企業來說也並非好兆頭。但他認為這些股票的長期投資者毋須過於擔心短期的波動。

金融服務機構PNC Financial的首席投資策略師阿加蒂（Amanda Agati）也認為，科技股之後仍會繼續向上，但警告細價股的估值太高，認為基本面不支持細價股近期的強勁表現。她上周四稱，從預測市盈率的角度來看，細價股的估值已達歷史高位。在過去3個月，羅素細價股指數（Russell Small Cap Value Index）上漲19％以上，同期標普500指數則上漲約16％。

阿加蒂認為，華爾街與部分主街經濟（Main Street）有很大差距，重要的是要注意企業增長背景及債務水平。即使是2000年的科網泡沫時代，中小企的債務也沒有這樣高。

不過她不認為納斯達克100指數升幅太大。在過去3個月，納斯達克100指數上升22％以上。但追蹤納斯達克100隻大型非金融類股的Invesco納斯達克100指數ETF (QQQ) ，估值還不到科網泡沫時期的一半。

阿加蒂稱，納斯達克100指數的吸引之處包括：長期收入增長的動力、強大的盈利能力指標，且擁有龐大的自由現金流。不過對於整體市場的短期走勢，阿加蒂態度審慎，恐近期美國疫情反覆帶來不確定因素。她說，大市由低位反彈不足以令升勢持續下去，投資者必須看到基本面好轉，企業收益回升，但暫時言之尚早。

[企業地球村]