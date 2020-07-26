美企高層看淡前景 沽股人數達買股5倍

資料來源：CNBC、彭博社

美企高層近期以沽貨為主。內部交易數據供應商Washington Service的數據顯示，本月接近1000名企業高層及高級管理人員出售了自己所持的公司股票。沽貨的企業內部人士人數，與買貨的企業內部人士比例，達到5比1。在過去30年，只有兩次沽貨者相對於買貨者的比例更高（見圖）。

疫情惡化 經濟重啟受阻

另一內部交易數據供應商InsiderInsights.com的數據也顯示類似的趨勢。該公司的研究總監莫蘭德（Jonathan Moreland）稱，過去4周，有企業內部人士沽貨的企業，較有內部人士買貨的企業，高出1.86倍，接近過去10年往往預示大市短期內見頂的2倍水平。

美國疫情近期惡化，經濟重啟步伐受阻，科技股仍處於歷史高位，部分企業高層開始沽貨減磅。雖然一些分析師認為，毋須過分解讀內部交易所釋出的信號，因為內部交易也可能受估值以外的因素影響，不過本年初及2018年內部人士沽貨比例飈升，都預示了股市下滑。

2018年初現相同情况後標指回落

今年初、即新冠疫情在美國以外地區已出現時，企業內部人士曾紛紛沽貨，之後標普500指數在2月升至歷史高位後隨即崩跌，反映他們年初急流勇退有其先見之明。他們在2018年初大舉沽貨後不久，標普500指數也隨即回落。

莫蘭德稱，最新交易數據正發出警號，「我不是說投資者應鑑於內部交易的信息而去沽貨或沽空，而是應出售獲利豐厚的股票」。他表示，對近期大幅回升的股市信心不大。

聯合健康集團（UnitedHealth Group）董事長亨斯雷（Stephen J Hemsley）和摩根士丹利行政總裁高聞(James Gorman)也在本月出售自己公司的股票。

標指較3月升46% 高管鎖定盈利

CNBC稱，企業高層是3月疫市底少數敢於火中取粟的投資者。當美股以有紀錄以來最快的速度落入熊市，他們就以9年來最快的速度撈底。不過Washington Service的最新數據顯示，7月仍買入自己公司股票的美企高層，數目跌至不到200人，而今年上半年的每月平均水平為1160人。

彭博社編撰的數據顯示，企業內部人士在截至7月17日當周，沽出了價值5260萬美元的股票，而購入的股票僅價值340萬美元。

投資管理機構SlateStone Wealth的高級投資組合經理帕夫利克（Robert Pavlik）稱，當大市非常接近歷史高位，這些內部交易數據似乎反映企業內部人士也認為自家股票被高估了，這可能是事實，但也無法確定。例如企業內部人士也曾在2017和19年大舉沽貨，但大市當時繼續向上。

[企業地球村]