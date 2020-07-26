中原創興分行4員工確診 匯豐渣打員工初確

美聯利嘉閣各有1員工確診

潘志明指出，自疫情以來，該行一直改用視頻軟件開會。星期二（21日）有首名員工確診後，該分行已立即關閉14天，並進行消毒，同層同事亦隔離14日，涉及約50人，公司當時已提醒員工在家不要外出，並自行檢測，今日收到該行3名員工通知，收到檢測結果證實確診。

新冠肺炎疫情7月再爆發至今，共有6名地產代理確診，除中原外，美聯九龍塘森麻實道分行及利嘉閣荃灣海之戀商場分行亦各有1名員工確診。

另外，匯豐及渣打亦證實有員工確診。匯豐宣布，位於上水中心的卓越理財中心一名員工於7月24日初步確診，有關分行由昨日起暫停服務14天，馬上進行深層清潔及消毒。該分行所有員工將會在家自我隔離最少14天，亦安排進行病毒檢測。匯豐表示，該員工由7月17日起在家工作，並於22日和23日於上水中心卓越理財中心上班，其主要職責是於分行大堂解答客戶一般查詢，與客戶的緊密接觸有限。

渣打初確員工為後勤

渣打一名長沙灣優先理財中心員工亦於7月24日晚初步確診，該員工主要於後勤辦公室工作，7月23日最後一日上班，工作期間一直佩戴口罩，於病毒潛伏期間未有與客戶緊密接觸。

渣打表示，該分行員工即日起自行隔離14日。長沙灣優先理財中心及長沙灣分行亦已暫時關閉進行徹底清潔消毒，直至另行通知。