佩洛西反對單獨延長額外失業救濟

因恐失去跟共和黨討價籌碼

佩洛西表明，反對單獨延長該措施，因為將失去與共和黨討價還價的籌碼，她堅持要連同其他援助措施一併討論。參議院共和黨領袖麥康奈爾上周五較早時表明，本周初才會公布共和黨的新刺激法案版本，其後再與民主黨商討雙方一致同意的版本，涉及時間可能須數周。不過，法案可能包括單獨延長額外失業救濟的條款。

另一方面，高盛首席經濟師Jan Hatzius預期，共和民主兩黨最終會同意把額外失業救濟金額減半，以爭取通過新一輪刺激經濟計劃。壓縮援助金額的做法，預料將導致美國經濟放緩。

Hatzius相信，經過一輪政治爭拗後，美國國會最終會通過的新刺激經濟法案，當中包括繼續提供額外失業救濟金，但會把每周補貼600美元降為300美元。此外，他相信新刺激經濟計劃還包括對地方政府的2000億美元援助。他認為有關計劃可望推動美國經濟保持增長，但增速將放緩，因為額外失業救濟金額將減半。如果國會無法通過新刺激計劃，相信美國經濟將再度陷入萎縮。