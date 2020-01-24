曾批性別歧視 前聯席CEO告橋水扣薪

【明報專訊】《華爾街日報》報道，全球最大對冲基金橋水基金（Bridgewater）前聯席首席執行官Eileen Murray，上周五（24日）將「舊東家」告上法庭，稱因為早前公開控訴橋水性別歧視，公司威脅拒絕向她發放一筆巨額薪酬，涉及金額介乎2000萬美元至1億美元（約1.56億港元至7.8億港元）。Murray於今年4月離開橋水，她曾透露橋水發放予她的離職金少於同級的男性僱員，並已經是第三次出現自己與男同事「同工不同酬」的情况。
表現不濟 橋水管理資產大跌
Murray離職時是橋水非投資部門高層中唯一女性。橋水稱，Murray與第三方透露與公司之間的爭議，因此有權拒絕發放延期支付金（deferred compensation）。Murray則稱，在尋求工作機會時，美國金融業監管局（FINRA）要求她披露與橋水在性別歧視、薪酬不平等方面的爭議，因而透露情况。
除面對官司，橋水本月亦裁員幾十人，涉及部門包括研究部門、客戶服務部門、招聘團隊、以及管理培訓項目「核心管理團隊」。對於負責研究及交易的新任分析師，橋水則將其入職時間推遲到明年。橋水於一份聲明中表示，團隊將會更多在家辦公，令需要的人手減少，但依然會在關鍵領域招聘人才。
今年以來橋水基金表現不濟，旗下旗艦基金「Pure Alpha」截至今年6月底累跌13.6%，回吐過去5年回報，其中今年3月更錄得成立以來最大幅度虧損。受投資損失及客戶贖回基金影響，橋水管理的資產大跌，由去年底的1680億美元（約1.31萬億港元）減少至今年6月底的1400億美元（約1.1萬億港元）。