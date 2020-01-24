曾批性別歧視 前聯席CEO告橋水扣薪

表現不濟 橋水管理資產大跌

Murray離職時是橋水非投資部門高層中唯一女性。橋水稱，Murray與第三方透露與公司之間的爭議，因此有權拒絕發放延期支付金（deferred compensation）。Murray則稱，在尋求工作機會時，美國金融業監管局（FINRA）要求她披露與橋水在性別歧視、薪酬不平等方面的爭議，因而透露情况。

除面對官司，橋水本月亦裁員幾十人，涉及部門包括研究部門、客戶服務部門、招聘團隊、以及管理培訓項目「核心管理團隊」。對於負責研究及交易的新任分析師，橋水則將其入職時間推遲到明年。橋水於一份聲明中表示，團隊將會更多在家辦公，令需要的人手減少，但依然會在關鍵領域招聘人才。

今年以來橋水基金表現不濟，旗下旗艦基金「Pure Alpha」截至今年6月底累跌13.6%，回吐過去5年回報，其中今年3月更錄得成立以來最大幅度虧損。受投資損失及客戶贖回基金影響，橋水管理的資產大跌，由去年底的1680億美元（約1.31萬億港元）減少至今年6月底的1400億美元（約1.1萬億港元）。