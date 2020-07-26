憂中美交惡 美股全線跌

【明報專訊】中美關係急速惡化，投資者對新冠肺炎疫情的憂慮也揮之不去，打擊美股表現，三大指數開市走低，加上晶片股英特爾（Intel）第二季毛利率下降至11年最低點，兼推遲下一代晶片上市時間，科技股受挫嚴重。道指收報26,469點，跌0.68%或182點；納指收報10,363點，跌0.94%或98點；標普500指數收報3215點，跌0.62%或20點。
累計全周美股亦盡墨，納指全周累計跌1.3%，連續兩周錄得跌勢，道指及標指則分別累跌0.76%和0.28%。
特斯拉急跌6.3% 阿里巴巴騰訊逆市向好
有傳蘋果公司產品發布會將延至10月底舉行，股價上周五收跌0.25%，報370.46美元。電動汽車製造商特斯拉（Tesla）本周三公布第四季財報後，盈利雖勝預期，股價仍持續捱沽，上周五再急跌6.3%，報1417美元。
港股ADR指數波動不大，ADR港股比例指數跌11點或0.05%，報24,694點；科技股逆市向好，阿里巴巴（9988）ADR折合港元收報241.26元，較上周五本港收市價升0.95%；騰訊控股（0700）收報533.45元，較港收市價升1.03%；傳將分拆子公司京東健康上市的京東（9618）亦升至235.95元，較港收市價升0.49%。