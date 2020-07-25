白石角嘉熙 「水晶廚房」擴室內空間感

明報記者 張允亭 攝影 劉焌陶

全盤有1122伙的嘉熙，自2018年中推售至今，累計沽出約85%單位，至今約170伙餘貨待售，以3房戶為主。

全數單位不設工作平台

嘉熙由9幢大廈組成，雖然位處臨海的後排地段，景觀受前排項目不同程度遮擋，惟嘉熙部分位於第8座的單位亦望到少許海景；同時，向西南方的第1座、2座、3座，對出為行車道，外望中文大學及開揚翠綠山巒，環境相對向海單位亦毫不輸蝕。

發展商早前開放位於8座16樓E室的現樓示範單位，為清水3房間隔，實用面積595方呎。單位客飯廳呈長形，長約5.6米，闊約2.8米，約有170方呎；客廳設落地玻璃趟門出入露台，令室內更光猛。

要數單位最特別之處，是「水晶廚房」設計。其採用流線外形玻璃作間隔，視覺上可擴大室內空間感；而相比起一般開放式廚房，又可避免煮食油煙蔓延客廳。廚房配襯白色廚櫃，顯得潔淨明亮，再配合實用的三邊工作枱 ，方便主人家在廚房內大展身手。

部分單位可享少許海景

單位3間睡房坐向一致，均外望內園及樓景，而且開則四正，便於擺放家俬。其中兩間睡房各約53方呎，主人睡房約90方呎，並預留衣櫃位。浴室以型格黑色為主調，附有層架及收納櫃，並設有淋浴間。同層部分單位享有少許海景。

發展商同時開放一個連裝修的4房現樓示範單位，位於1座18樓A室，實用面積1066方呎，屬4房1套間隔。該單位客廳採用現代簡約風格設計，通過柔和色調的家具，配搭原木色地板，再襯上藝術掛飾，營造出時尚雅致的氛圍。飯廳擺放六人餐桌，配以橘色布藝餐椅，旁邊的露台，隔着白紗窗簾透入自然光，滲透出悠然舒適的生活氣息。

4房1套示範單位 享開揚山景

主人睡房貫徹暖色系為主調的設計，中央擺放雙人牀，空間足夠三邊上落牀，房內更特設轉角玻璃窗，戶主起牀抬頭前望，便是窗外翠綠怡人的山巒美景。

■有片睇

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