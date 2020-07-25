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經濟
2020年7月25日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
買家財技購啟德地 呎價低至9000元 高銀套25億元 分析：潘蘇通博一年後可回購
買家神秘 高銀：與長和系無關
港交所推IPO無紙化 擬取消實體招股書
置富降派息率 中期分派跌13.5%
多隻零售股盈警 佐丹奴上半年最多蝕1.8億
恒指挫557點 中港股市3周低 北水29天淨流入後斷纜
外匯基金次季賺1014億 上半年仍蝕106億
出售管道資產刺激 油股逆市升
TikTok創辦人不願放棄控股權
內地擬降民間借貸利率上限
法院裁定 百年資本無牌活動罪成
美團再遭紅杉減持
歐元區經濟反彈勝美國 疫情緩和 7月PMI初值升至逾兩年高位
股神巴菲特 斥逾8億美元增持美銀
英著名家電Dyson 全球裁員900人
空巴取消補貼盼息美紛爭
新界西樓價創近1年新高 學者：新冠疫情惡化 二手市况料受壓
荃中1房呎價破1.5萬 屋苑今年新高
ST. GEORGE'S MANSIONS突推36伙 下周三招標
馬窩路住宅地收13標書
擴藍地項目地積比遭否決 新地申司法覆核
半島中心舖位蝕四成售
陸振球：英誘港人移民 為填財赤氹？
周末睇樓好去處
白石角嘉熙 「水晶廚房」擴室內空間感
會所水耕園圃 合家庭樂
嘉熙租賃暢旺 呎租31元起
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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