馬窩路住宅地收13標書

屬逾1年最大新界住宅官地

上述大埔馬窩路住宅用地，地皮面積24.34萬方呎，最高可建樓面78.19萬方呎，預計可提供約1000伙，是去年推售的大埔白石角優景里近100萬方呎的住宅地後，逾一年來最大規模新界住宅官地。是次入標的發展商多以獨資入標，包括新地、長實（1113）、恒地（0012）、鷹君（0041）、遠展（0035）、建滔（0148）、建灝。

中洲置業：地皮面積大易剪裁

此外，亦有財團合資投地，包括在去年4月投得港鐵（0066）將軍澳日出康城第11期項目的信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978），再度合組財團競投；另新世界（0017）則伙拍華懋、帝國集團及嘉里（0683）合資入標。

另在大埔區內擁有大型發展項目天鑽的中海外（0688），亦有入標投地；過去曾以合資形式參與競投官地的中洲置業，首次獨資入標。中洲置業高級銷售及市場策劃經理符錫龍表示，地皮面積大易於剪裁；他續指，因新冠疫情關係，樓價會短期波動，但長遠會平穩發展。中原測量師行執行董事張競達表示，地皮發展屬長遠投資，近期疫情對發展商投地意欲影響不大。

中標發展商需建路通往山墳

根據賣地章程，中標者要負責興建一段公共道路及迴旋處，及負責維修地盤附近的斜坡，另中標者亦需要提供行人路至兩個山墳，其中一個位於整塊地皮的中間。

地皮最高估值45億 每呎樓面5800元

翻查資料，新界住宅屋苑範圍內有墳墓並非罕見，在2014年推售的大埔鳳園嵐山，屋苑內亦存有居民的祖墳，發展商長實亦需興建通往墓地的道路供使用。綜合業界預期，地皮估值27億至45.35億元，預計每方呎樓面地價3500至5800元。