ST. GEORGE'S MANSIONS突推36伙 下周三招標

全屬3至4房大戶 包括2140呎「則王」

ST. GEORGE'S MANSIONS樓花期長約25個月，是信置今年的重點豪宅；據銷售安排顯示，首批36伙招標單位分佈於第1、2座，全屬3房及4房單位，實用1841至2140方呎；當中位於1座19樓A室，實用2140方呎，連138方呎露台，設私家升降機，採4房雙套連工人套間隔。

ST. GEORGE'S MANSIONS的展銷廳位於九龍灣國際交易中心，準買家需預約參觀，整批單位將於9月30日截標。

此外，昨日新盤市場錄約10宗成交，其中嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山、恒地（0012）粉嶺高爾夫．御苑，昨日合共沽出4座洋房、共吸金逾2.27億元。

高爾夫．御苑滿名山沽4洋房 吸金2.2億

恒地營業（二）部負責銷售的高爾夫．御苑透過招標沽出3座洋房，單日套現1.54億元，令本月累售洋房總數增加至8幢、套現4.1億元；最新沽出的3座洋房，成交價5060萬至5260萬元，當中以B6洋房成交價最高，實用2666方呎連花園，成交價5260萬元、實呎19,730元。項目自2017年3月開售以來累售335伙、共套現逾35億元。滿名山方面，昨日亦通過招標以7242萬元，沽出山庭10號洋房；實用2865方呎連花園、實呎25,277元。

御海灣收1700票 超額15倍

至於今日首輪發售108伙的新地（0016）屯門海皇路御海灣，昨日截止認購登記，市場消息指項目7日來累收逾1700張入票，超額認購15倍。另會德豐（0020）7月至今累沽86伙、套現10.4億元的藍田KOKO HILLS，新一批34伙將於明日出售（另有2伙招標）。