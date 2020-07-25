荃中1房呎價破1.5萬 屋苑今年新高

鍾家豪表示，上述原業主2013年1月268萬元購入，持貨逾7年，帳面賺220萬元或82%。

采葉庭兩房連租約608萬沽

另一邊廂，有投資者則趁低吸納。中原營業經理王勤學表示，元朗采葉庭1座中層G室，實用509方呎，屬屋苑「大兩房」單位，新近以608萬元連租約沽出，實呎11,945元；按現月租1.33萬元計，新買家可享租金回報2.6厘。原業主2011年1月以268萬元購入單位，持貨逾9年，帳面獲利340萬元或1.3倍。

另天水圍上車屋苑嘉湖山莊則新錄一宗低價成交，市場消息指，麗湖居8座極低層F室，實用442方呎2房間隔，成交價480萬元，為屋苑本月首宗低於500萬元的成交，實呎10,860元。原業主2013年2月以252萬元購入，持貨至今逾7年，轉手帳面獲利228萬元，物業升值90%。

嘉湖兩房價本月首跌穿500萬

此外，青衣居屋青俊苑新錄屋苑首宗二手成交，美聯高級營業經理葉偉林表示，成交單位為B座低層10室，實用438方呎，以423萬元（未補地價）獲白居二買家承接，實呎9658元；原業主2017年6月以243萬元未補地價購入，持貨3年，額印稅SSD鬆綁後即轉手，帳面獲利180萬元或74%。