新界西樓價創近1年新高 學者：新冠疫情惡化 二手市况料受壓

明報記者 張允亭

昨日公布的CCL的各項數據，主要反映6月29日至7月5日的具體成交市况，惟7月上旬起，本港新冠疫情急速惡化的市况，有關數據將於下周起陸續呈現。

事實上，除新界西樓價向上之外，新界東樓價走勢同樣突出；新界東CCL Mass最新報194.78點，按周升1.59%，亦創44周、即約11個月新高。

新界東樓價創11個月高位

市區樓價走勢則各異，九龍CCL Mass最新報181.98點，按周升0.79%，連升兩周共1.72%；惟港島CCL Mass報188.73點，按周跌0.63%，上周急升後今周回軟。

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，新界兩區樓價接力上揚，帶動整體樓價繼續向好，惟7月起本地冠疫情轉惡化，令二手交投減慢，相信樓價繼續反覆，但向上趨勢不變。

整體指數方面，呈三升一跌格局，CCL最新報181.77點，按周升0.53%，創36周、即約9個月新高紀錄；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報184.98點， 按周升0.73%；CCL（中小型單位）最新報182.49點，按周升0.64%，創43周、即逾10個月新高。

獨港島錄按周下跌

不過，反映豪宅樓價的CCL（大型單位）報178.05點，則按周微跌0.04%，並已連續兩周企穩於178點高水平。

自五‧一長假起，CCL三大整體指數齊升4周，確認樓市已經見底回升；以四周計，CCL Mass累升3.51%、CCL（中小型單位）累升3.24%、及CCL累升3.00%。

不過，現時本地疫情嚴峻，確診人數持續上升，對樓市交投亦構成影響。中文大學經濟學系副教授莊太量認為，限聚令之下，準買家睇樓量顯著下跌，導致交投疏落，令二手交市况料會受壓。

至於積聚的購買力，會待疫情回穩後釋放，現時或會有少數業主心急出貨，而產生個別低價成交。莊太量表示，預料下半年二手樓價將偏向橫行，短期內可能會有通縮現象，惟整體樓價走勢會持平或下調。