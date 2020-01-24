歐元區經濟反彈勝美國 疫情緩和 7月PMI初值升至逾兩年高位

美國疫情持續之際，中美互相關閉對方總領館的決定令雙方衝突升溫。美股延續周四的跌勢，三大指數午夜前下滑，科技股繼續回落。電動車大廠特斯拉（Tesla）股價午夜前跌5%。晶片製造商英特爾（Intel）第三季盈利指引令人失望，股價在午夜前急跌15％。資金避險，現貨金曾升穿每盎司1900美元，創9年新高。日圓兌每美元曾高見105.76，是3月中以來高位。

現貨金破1900美元 創9年新高

此外，馬來西亞的一馬基金（1MDB）貪污案有新進展。高盛與馬來西亞政府達成和解協議，高盛將向大馬賠償39億美元（約304億港元），包括25億美元現金，並歸還與一馬基金有關的14億美元金融資產，以換取大馬對高盛撤銷所有刑事指控。一馬基金在2009年由大馬前首相納吉布（Najib Razak）的政府成立，後來被揭發有高官挪用資金，納吉布亦被指牽涉其中。大馬在2018年刑事起訴高盛多個部門，指控其在協助基金發債時誤導投資者。暫未知高盛與大馬達成和解協議，將如何影響高盛與美國司法部的談判。

另一方面，歐元區經濟恢復速度加快，7月製造業PMI由6月的47.4升至51.1，服務業PMI由6月的48.3升至55.1，綜合PMI亦升至54.8，較6月時的47.5及5月時的31.9顯著回升，創25個月高位。50以上的數值，反映7月的歐元區製造及服務業活動已重返擴張水平。

PMI反映 英國GDP第3季將復蘇

PMI編製者IHS Markit首席商業經濟學家威廉姆森（Chris Williamson）表示，隨着經濟活動重啟，歐元區企業在第三季伊始的表現令人鼓舞，需求也顯示復蘇的迹象，有助遏止職位流失。荷蘭國際集團(ING)高級經濟師科里恩（Bert Colijn）預期，歐洲第三季GDP強勁反彈。

德國製造業活動趨於穩定，7月製造業PMI回升至50，勝分析師預期，是2018年底以來首次避免收縮。德國服務業PMI亦由6月的47.3升至56.7，遠高於分析師預期。其綜合PMI亦回升至55.5。法國服務業PMI更由6月的50.7升至57.8，是兩年半以來最高。歐元區以外的英國，PMI數值也是5年來增長最快。英國綜合PMI由6月的47.7飈升至7月的57.1，是2015年6月以來最高，反映英國GDP在3至4月收縮超過25％後，將在第三季恢復增長。

[國際金融]