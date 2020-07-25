TikTok創辦人不願放棄控股權

目前，美國眾議院已通過禁止在政府電子設備下載TikTok的動議，亦正考慮全面封殺TikTok。惟彭博社報道，賣出股權的計劃將面臨資金及時間限制，因為TikTok的估值為200億至400億美元，投資者未必有足夠時間籌到金額，交易亦可能趕不及在美國封殺前完成，張一鳴希望保留TikTok控股權的主張，亦為計劃帶來阻礙。

另外，在各國加緊封殺TikTok的同時，外電報道，在印度禁止TikTok等中國應用後，其他替代App下載量急增，Roposo、Zili、及Dubsmash三者合計的下載量較禁令前大增155%。 其中，最多人下載的是來自印度的Roposo，由550萬下載量升至1330萬；屬於小米（1810）的Zili由290萬升至790萬，來自美國的Dubsmash由14.5萬升至61萬。

印度封殺後 本土App下載量大增

印度曾是TikTok最大的市場，今年上半年累計下載量達1.64億，佔上半年該程式全球下載量的26.4%。惟中印關係緊張，印度質疑TikTok會向中國政府泄漏用戶資料，最終決定封殺TikTok。