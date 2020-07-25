出售管道資產刺激 油股逆市升

大行唱好中石油

中石油及中石化於本周四晚（23日）公布共以4000億元人民幣出售管道資產，分別相當於市帳率1.2倍及1.4倍，昨日大行普遍唱好主導交易的中石油（見表）。瑞信指出，交易不論是估值或現金比率均高於預期，估計中石油可能將派發特別股息，該行維持「優於大市」評級，上調目標價至3.8元，至於昆侖能源的交易雖未公布，但估值上可受惠。盛博表示，中石油將實現一次式收益458.2億元人民幣，或稅前每股收益0.25元人民幣，預計其將在中期業績宣布派發特別股息，該行評級「優於大市」，予以目標價3.4元。

大摩認為，中石油現金餘額會增加108%，淨負債權益比率或從下降37%收窄至27%，從而改善資產負債表，該行評級「增持」予以目標價3.5元。大和稱，是次交易將增加中石油的現金流動性，有關股息承諾亦將消除分拆業務產生的潛在負面疑慮，但預計上半年將錄歷年最大的半年虧損，該行重申「跑贏大市」評級，予以目標價3.2元。