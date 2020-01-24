外匯基金次季賺1014億 上半年仍蝕106億

余偉文：下半年仍充滿挑戰

整體而言，外匯基金上半年仍錄得106億元的投資虧損，當中債券投資收益747億元，其他股票投資虧損154億元，港股投資虧損196億元，非港元資產外匯估值下調244億元，長期增長組合估值跌259億元。金管局總裁余偉文表示，受疫情影響，上半年金融市場十分波動。第二季隨着部分地區疫情緩和，加上各國採取貨幣和財政刺激措施，主要股市明顯回升，但仍未能重返年初水平。債市方面，由於主要央行大幅下調基準利率並重啟量化寬鬆，債券價格上升，令外匯基金債券組合錄得良好收益。

展望下半年，余偉文表示，投資環境依然充滿挑戰。雖然各地的防疫措施開始放寬，但環球經濟依然十分疲弱，復蘇的時間和速度仍然是未知之數。此外，地緣政治以及疫情再度爆發的風險等亦為市場帶來一連串不穩定因素。局方會集中在防禦性及流動性兩方面管理外匯基金的投資，以減少市場波動對外匯基金的負面影響，同時確保外匯基金有充足的流動資金維持香港的貨幣及金融穩定。