恒指挫557點 中港股市3周低 北水29天淨流入後斷纜

明報記者 歐陽偉昉

恒指夜期昨晚一度再跌，不過在美股開市後反彈，截至晚上11時15分報24,756點，高水51點。中美交惡拖累A股表現，滬深300指數跌4.39%，上證綜指連環跌穿3300點及3200點，報3196點，跌3.82%。恒指全周累跌383點，上證則連跌兩周。上海科創板減持解禁後，昨日首現9家公司公告減持，科創板指數跌7%。北水昨日撤退，港股通昨日錄得淨沽出12.32億元，為連續淨流入29日後斷纜，主要是上海港股通大額沽貨。外資昨亦淨流出滬深股通163.57億元人民幣。

內地科創板指數跌7% 騰訊跌逾半成

科技股隨納指下跌，騰訊（0700）跌5.21%，阿里巴巴（9988）跌3.08%，美團（3690）跌4.2%。騰祺基金投資管理董事沈慶洪認為，科網股業務受中美關係惡化的影響不大，而且疫後經濟將由科技公司帶動。他認為，除非中國經濟因此轉差，否則科網股短期受壓後，會吸引資金吸納。

沈慶洪：11月大選前中美關係仍緊張

至於整體大市表現，沈慶洪認為美國總統特朗普為刺激選情，在11月選舉前中美關係仍會有緊張。不過恒指即將加入更多新經濟股，業務與中美關係的連繫度較低，會有助減低指數的波幅。

中美交惡令出口股受壓，創科實業（0669）跌4.31%，本港新冠肺炎確診個案連續3日創新高，不利零售及收租股表現，九倉置業（1997）跌5.72%，全周累跌13.58%。中生製藥（1177）被大股東以折讓3.5%配售套現，昨跌8.64%，為表現最差藍籌。此外，國泰供股權（2916）昨日開始交易，開市高見1.1元，後跌曾低見0.58元，收報0.73元。成交量2600萬股，轉手率達6.92%。國泰（0293）昨跌3.97%，報5.56元。

葉尚志：24200點料有支持

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股在月初有資金流入，恒指上升過急，現時仍屬調整，並非開展新一輪跌市。隨着港股跌至接近6月底急升前24,200點水平，承接力將增加，他料該水平會有支持。雖然目前中美關係緊張，葉尚志認為若危及中美貿易協定，才會對出口股有直接的影響。