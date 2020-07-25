多隻零售股盈警 佐丹奴上半年最多蝕1.8億

佐丹奴預計，今年上半年將淨虧損1.7億元至1.8億元，虧損包括特別減值撥備約7000萬元，是基於實體零售門市，尤其是香港所遭受的損失所產生，對集團現金流、營運或流動資金狀况沒有影響，截至6月底現金及銀行結餘約為9.9億元，整體財務狀况及營運資金強勁。

安莉芳料蝕逾3000萬 續關低效益門店

安莉芳表示，雖然4至6月中國疫情漸趨穩定，整體銷售及零售點、生產線、後勤部門恢復營運，但因員工離職而產生約220萬元補償支出，以及資產減值約2500萬元，預料上半年將錄得約3000萬至4500萬元淨虧損。

集團表示，第二季整體銷售額按年下跌約30%，季內已營運18個月以上店舖銷售亦按年錄得雙位數跌幅。截至今年6月底止，集團共有1494個零售點，上半年減少170個，今年將持續清理較低效益的門店，以提升其整體營運效益。

英皇鐘錶半年料蝕不多於1.15億

英皇鐘錶珠寶表示，新冠肺炎令店舖客流量急劇下降，以及消費意欲受壓抑，總銷售收入下跌約62%，預計今年上半年錄得不多於1.15億元虧損，去年同期仍賺1.18億元。