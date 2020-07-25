置富降派息率 中期分派跌13.5%

置富曾發盈警，惟業績差過市場預期。集團解釋，鑑於未來環境仍挑戰重重，為增加現金儲備，把派息比率減至90%；每單位中期分派減13.5%至22.6仙。受新冠肺炎疫情影響，租金調升率錄得負增長及停車場收入減少，使上半年收益按年跌2.3%至9.52億元，物業收入淨額按年減4.1%至7.18億元。由於投資物業估值減少帶來 25.16億元重估虧損，令置富上半年虧損22.67億元。

續租租金調升率首錄負增長

集團表示，續租率為77%，由於新訂租約租金水平普遍向下，物業組合續租租金調升率首次錄得負增長；物業組合出租率95%，其中馬鞍山廣場出租率88.7%，比去年底減近10.3個百分點。趙宇解釋，受疫情影響，本港零售環境繼續面對挑戰，預計短期內租金和出租率會有壓力，集團會以靈活策略，支持租戶營運並使出租率維持穩定水平。商場續租方面，趙宇指出，集團旗下有近六成物業組合為民生商場，抗逆能力較強，其中超市及家品商戶生意較好，但亦會就租戶受疫情影響情况決定減租幅度，並會在下半年加強商場及社交平台上宣傳商戶優惠。對於未來收購計劃，趙宇表示，在現時低息環境下，會審慎平衡經濟下行風險，收購項目將以本地商場為主，繼續向民生商場方向發展。