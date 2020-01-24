港交所推IPO無紙化 擬取消實體招股書

港交所：展示實體文件規定不合時宜

根據諮詢文件，港交所建議，散戶就新股及集體投資計劃的認購，此後僅可在網上申請。可採用的方式，包括應用eIPO服務供應商認購，例如本港兩大股份過戶處，中央證券、卓佳，均有提供此服務。另一方式，則是透過經紀或託管商提交電子申請，最終統一在中央結算系統（CCASS）eIPO認購。實行多年的白表、黃表，則建議不再應用。

現行規定下，新股在認購期間，須在指定地點展示上市文件，以供投資者參閱。港交所上市主管陳翊庭表示，刊發印刷版上市文件及展示實體文件的規定已不合時宜。她表示，現時互聯網普及度不斷上升，港交所希望可推動綠色倡議，降低成本、提升效益，因此提出本次改革。她引述市場數據，稱近年投資者都傾向以電子方式提交IPO認購申請。

「混合媒介要約」不適用

不過，無紙化認購的建議亦並非針對所有產品及發售形式（見表），例如，若公司本身已經採用所謂「混合媒介要約」，即不派發印刷本招股書或認購文件、但採用紙本申請表格，便不在此次全面無紙化要求範圍內。此類公司亦可以在指定地點，因應要求免費提供紙本上市文件。

新股公司獨董任7家董事 招股書須披露

本次諮詢中，港交所亦建議擴大上市公司在網上披露的文件範圍。根據諮詢文件，有多達14類文件現時不須在網上披露，但此後將會建議設定相關要求。部分文件包括預託證券的預託協議、物業估值報告全文、購股權計劃文件、債券發行計劃的上市文件等。

同日，港交所亦對首次公開招股指引信作出修訂，要求新股公司在招股書中額外披露其自身的合規文化。若委任公司聘請的獨董，已經擔任7家或以上的上市公司董事，亦要在招股書中作出披露。