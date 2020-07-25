買家神秘 高銀：與長和系無關

高銀兩度放售啟德地皮，買家似乎刻意隱身離岸註冊公司之後，5月首度提出收購的離岸公司Top Family Group，到今次Agile World均未披露實際身分。高銀財困多時，不時傳出負面新聞，早前市場消息指出，不排除有人覬覦高銀及潘蘇通旗下啟德及何文田地皮，趁負面消息令潘及公司融資受阻，進而壓價求購該地皮。

潘蘇通旗下高銀證券昨自願停業

觀乎潘蘇通近期兩次押股，甚至押上大宅，又先向離岸公司Top Family Group出售啟德地，最終寧願接受「辛辣」條款變相抵押啟德地換取貸款。潘是相信自己1年後能從財困難關中浴火重生，可以贖回資產。

此外，潘蘇通旗下高銀證券昨日公布，種種原因影響面臨經營困難，董事局一致同意下，決定暫時自願停業，昨日開始所有客戶無法進行交易。至於高銀持有的高銀金融國際中心早前被申請接管，公司回覆指已入稟高等法院申請有關接管無效，目前已進入司法程序。