買家神秘 高銀：與長和系無關

【明報專訊】高銀金融（0530）再度向離岸註冊的神秘買家出售啟德地皮，加上近日高銀突然宣布，委任長實（1113）執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志出任副主席及非執董，協助高銀重組財務，令市場揣測買家身分。不過，高銀昨回應本報查詢時表示，買方為Agile World Limited，與長和系沒有關係。
高銀兩度放售啟德地皮，買家似乎刻意隱身離岸註冊公司之後，5月首度提出收購的離岸公司Top Family Group，到今次Agile World均未披露實際身分。高銀財困多時，不時傳出負面新聞，早前市場消息指出，不排除有人覬覦高銀及潘蘇通旗下啟德及何文田地皮，趁負面消息令潘及公司融資受阻，進而壓價求購該地皮。
潘蘇通旗下高銀證券昨自願停業
觀乎潘蘇通近期兩次押股，甚至押上大宅，又先向離岸公司Top Family Group出售啟德地，最終寧願接受「辛辣」條款變相抵押啟德地換取貸款。潘是相信自己1年後能從財困難關中浴火重生，可以贖回資產。
此外，潘蘇通旗下高銀證券昨日公布，種種原因影響面臨經營困難，董事局一致同意下，決定暫時自願停業，昨日開始所有客戶無法進行交易。至於高銀持有的高銀金融國際中心早前被申請接管，公司回覆指已入稟高等法院申請有關接管無效，目前已進入司法程序。