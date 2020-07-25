買家財技購啟德地 呎價低至9000元 高銀套25億元 分析：潘蘇通博一年後可回購

明報記者 方楚茵

高銀昨受成功套現消息刺激，復牌後曾一度升近五成，高見1.48元，其後升幅收窄，收市報1.2元，仍升21.21%，全日成交3346萬元。

倘逾期未還款即時罰息 年息達30厘

根據公告，Agile World將向高銀支付25億元現金，並為啟德地皮項目公司提供11.4億元貸款，確保其餘24.3億元銀行貸款獲重新續期，總代價約60.7億元。今次交易暫非「賣斷」，高銀有權一年內回購地皮，代價為25億元加上Agile World提供的貸款，相當於約36.4億元。項目暫繼續由高銀負責開發，按條款而言，潘蘇通及高銀似乎押注一年內能扭轉財困，贖回啟德地。

不過，分析買賣條款，Agile World仍是較有利一方，除交易作價低廉外，亦會向高銀分兩期收取期權成本，每半年支付一次約4.3億元，兩期合共約8.5億元；倘高銀要求延遲交款30天需額外支付7011.3萬元，一旦逾期即時開始罰息，年息率高達30厘。若一年到期後高銀無提出回購，Agile World亦擁有認沽期權，可以強制要求高銀接貨，或直接取消期權合約淨袋8.5億元期權金，意味一旦高銀未能回購地皮，Agile World變相僅以52.2億元取得地皮，折實呎價約9065元。

買方一年收兩期共8.5億期權金

有外資分折員認為，今次高銀押地前，特意「將Gerald Ma（長實高層馬勵志）擺入去（董事會），等大家知背後有李嘉誠喺度，趁呢段窗口睇下有無機會借個平啲嘅開發貸（款）」，他指雖然協議條款非常辛辣，折算貸款成本超過10厘，惟「全世界都知佢（高銀）財政有問題，現在有人肯借錢都要偷笑啦」 。

至於銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武認為，由於香港樓市受疫情及社會運動影響逆轉，但幸而住宅市場不如其他領域大跌一成至兩成，否則地價回調得更嚴重。高銀以往進取押注香港地產，今次亦只能以高成本借錢，相信對公司「好傷」。